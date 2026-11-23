L’Ucraina ha rimesso in volo la sua flotta di oltre 500 droni Puma di fabbricazione statunitense, rimasta a terra per mesi a causa della guerra elettronica, grazie a una tecnologia antidisturbo sviluppata in casa. Gli Stati Uniti avevano consegnato a Kiev questi velivoli RQ 20A Puma AE nel 2023 per le missioni di ricognizione. Si tratta di mezzi senza pilota lanciati a mano e dotati di sensori ottici e a infrarossi pensati per sorvegliare il campo di battaglia. Lo scenario elettromagnetico al fronte però è cambiato così in fretta da costringere i militari a lasciare a terra l’intera flotta.

Droni Puma: il sistema Palych e una portata più che triplicata

La svolta porta la firma di Rise Technologies, azienda ucraina del settore difesa che ha aggiornato i droni con il proprio sistema di comunicazione Palych. Questo componente permette ai Puma di reggere l’ambiente di guerra elettronica avanzata che caratterizza oggi le linee del fronte nel 2026. In pratica gli operatori possono scegliere la banda di frequenza su cui far lavorare il velivolo, così da evitare i canali più disturbati e mantenere il collegamento per tutta la durata del volo.

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C’è poi un altro vantaggio tutt’altro che secondario. Con il nuovo modulo il raggio d’azione dei droni Puma arriva a 50 chilometri, mentre la configurazione di base si fermava a 16. Lo stesso sistema di comunicazione ucraino è stato montato anche su droni DJI e Autel oltre che su alcuni velivoli d’attacco, e questo offre ai piloti di Kiev un margine concreto sul terreno di scontro.

Disturbi radio e contromisure alle contromisure

Con l’escalation russa del 2022 il conflitto è diventato un enorme banco di prova per i droni di piccole e medie dimensioni. Entrambe le parti hanno cercato di neutralizzarli con il jamming GPS e con interferenze radio, e da lì è partita una corsa continua a trovare risposte alle contromisure. Sono comparsi per esempio i droni a fibra ottica, sostanzialmente immuni ai disturbi, mentre sui velivoli russi sono state installate una telecamera e una bussola magnetica per aggirare l’oscuramento del segnale satellitare. L’Ucraina dal canto suo ha messo a punto un sistema di ritrasmissione chiamato “modem volante”, che consente alle sue forze di condurre attacchi strategici con i droni anche senza affidarsi alle connessioni Starlink, spesso poco affidabili.

Laser e microonde per abbattere i velivoli senza pilota

La diffusione massiccia dei velivoli senza pilota ha spinto gli eserciti di tutto il mondo a cercare difese meno costose. Gli Stati Uniti hanno già impiegato laser ad alta energia per abbattere i droni dei cartelli messicani che attraversano il confine meridionale. La Royal Navy sta invece testando il laser DragonFire, capace di colpire bersagli che viaggiano fino a 400 miglia orarie, circa 640 chilometri orari, con un costo di appena 12 euro circa per ogni colpo. Israele ha schierato il sistema Iron Beam da 100.000 watt, mentre la Cina ha costruito un laser antidrone trasportabile da una persona che pesa circa 25 chili e può raggiungere obiettivi fino a circa 490 metri di distanza.

Questi sistemi funzionano bene quando c’è da neutralizzare pochi velivoli alla volta. Contro gli sciami di droni invece le soluzioni a microonde risultano più efficaci, perché possono mettere fuori uso più bersagli con un solo impulso. Tra gli esempi figurano lo statunitense Leonidas AGV e il turco Aselsan Ejderha, nome che significa “Drago”, che sfrutta sistemi elettromagnetici ad alta potenza per sovraccaricare l’elettronica delicata presente all’interno della maggior parte dei droni.

Fonte: TecnoAndroid