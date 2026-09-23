Apple HomePad arriva a ottobre con Siri AI e un OS inedito

Apple HomePad è il nome con cui tutti hanno imparato a chiamare l’hub per la casa connessa che Cupertino prepara da anni, e stando alle indiscrezioni di Mark Gurman il debutto è questione di settimane, con un arrivo previsto già a ottobre. Non da solo, per giunta: insieme al nuovo dispositivo dovrebbero presentarsi anche un Apple TV 4K rinnovato e un HomePod mini aggiornato, una piccola offensiva coordinata sul salotto e sulle stanze di casa.

La prima cosa da chiarire riguarda la categoria. HomePad non è un altoparlante intelligente con qualche funzione in più e nemmeno una Apple TV a cui è stato attaccato un display. È un prodotto nuovo per l’azienda, pensato fin dall’inizio per fare da centro di comando della smart home. Sulla carta, va detto, l’idea regge benissimo.

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Design compatto e un sistema operativo mai visto prima

Gurman descrive uno schermo dalla forma quasi quadrata, proposto in due varianti. La prima poggia su un supporto e somiglia parecchio a un HomePod mini tagliato a metà, la seconda si fissa direttamente a parete. Il termine di paragone più immediato resta Amazon Echo Show, anche se qui il display sarebbe più piccolo. Nessuna rivoluzione estetica, insomma, però Apple ha una certa abitudine a rendere presentabili anche i form factor più anonimi.

Il vero elemento di novità sta sotto la superficie. Il dispositivo girerà su un sistema operativo inedito, descritto come un incrocio tra iOS, tvOS e watchOS. La schermata principale mescolerà widget, quadranti in stile Apple Watch e una modalità orologio che ricorda da vicino la StandBy vista su iPhone. Elementi familiari, quindi, rimontati in una combinazione diversa. Sul piano pratico, HomePad raccoglie in un unico punto il controllo dei dispositivi domestici, le videochiamate, l’interfono tra le stanze, la riproduzione di contenuti multimediali e l’accesso ai servizi dell’ecosistema. La configurazione iniziale passa da iPhone, con cui l’hub si sincronizza per diverse operazioni quotidiane. Niente che faccia gridare al miracolo, ma è esattamente quello che ci si aspetta da un prodotto pensato per stare al centro di una casa già popolata di accessori Apple.

Siri AI è la vera scommessa del progetto

Qui arriva il punto su cui si gioca davvero tutto. Siri AI viene indicata senza mezzi termini come la funzione capace di giustificare l’acquisto. L’ambizione è alzare parecchio l’asticella rispetto ai comandi vocali basilari: chiedere all’assistente di recuperare un podcast ricevuto da qualcuno settimane prima, farsi trovare una fotografia specifica da mostrare sullo schermo, oppure eseguire operazioni più articolate dentro app come Note, Promemoria e Calendario. L’assistente immaginato da Apple, in altre parole, dovrebbe conoscere a fondo i dispositivi e i dati di chi lo usa, muovendosi tra app diverse e account multipli senza perdere il filo. Un salto tecnico tutt’altro che scontato, e la storia recente invita alla prudenza, visto che su Siri non sono mancate promesse rimaste sulla carta.

Tempismo non casuale rispetto a iOS 27

C’è però un dettaglio che rende il quadro più credibile del solito. Il lancio dell’hub smart home cade proprio nel momento in cui Siri AI è finalmente arrivata sugli iPhone con iOS 27, il che suggerisce una strategia costruita per gradi anziché un tentativo di rattoppare un assistente datato appoggiandolo su hardware nuovo. Tra schermo a parete, versione da appoggio e un software costruito su misura, il progetto sembra pensato per occupare uno spazio che in casa Apple è rimasto scoperto troppo a lungo, mentre la concorrenza riempiva cucine e corridoi con i propri pannelli connessi. L’appuntamento, salvo sorprese dell’ultimo minuto, è fissato per ottobre, in compagnia del nuovo Apple TV 4K e del HomePod mini rivisto.

Fonte: TecnoAndroid