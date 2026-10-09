Apple conferma l’evento Welcome home per il 13 ottobre sulla smart home

Apple ha ufficializzato la data del suo prossimo appuntamento con il pubblico e, questa volta, le indiscrezioni avevano visto giusto. L’evento Apple “Welcome home” si terrà martedì 13 ottobre, proprio il giorno indicato dai rumor che circolavano con insistenza da diverse settimane. Già il nome scelto per la presentazione suggerisce con una certa chiarezza quale sarà il tema della giornata, perché tutto porta verso la smart home e verso i dispositivi pensati per gli ambienti domestici.

L’annuncio è arrivato in maniera molto essenziale, con un messaggio che riportava soltanto il titolo dell’evento e la data. Nessun dettaglio in più e nessuna anticipazione sui contenuti. Del resto la conferma ufficiale bastava da sola a chiudere settimane di ipotesi e a fissare in calendario un appuntamento che, a giudicare dalle premesse, potrebbe avere un peso particolare per l’azienda.

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Un nome che dice già molto

“Welcome home”, ovvero “benvenuti a casa”. Una formula semplice e accogliente, quasi familiare, che però nasconde un obiettivo piuttosto preciso. Con questo invito Apple apre idealmente le porte di casa propria al pubblico, ma la speranza del colosso californiano va in direzione opposta. L’idea è che siano le persone a far entrare nelle proprie abitazioni i prodotti della mela morsicata dedicati alla gestione domestica.

Il gioco di parole non è casuale. La casa intelligente rappresenta infatti uno dei settori in cui l’azienda di Cupertino finora non è riuscita a lasciare un segno davvero significativo. I tentativi non sono mancati, questo va detto, ma i risultati non hanno mai raggiunto l’impatto ottenuto in altri ambiti dove il marchio è diventato un riferimento assoluto. Ecco perché un evento costruito interamente attorno a questo tema assume un valore che va oltre la semplice presentazione di qualche novità.

La scelta di dedicare un intero appuntamento alla domotica lascia intendere una volontà chiara di cambiare passo. Organizzare una serata con un titolo così esplicito significa puntare i riflettori su un mercato in cui la società vuole evidentemente giocare un ruolo più incisivo rispetto al passato.

La smart home al centro dell’evento del 13 ottobre

Sulla base del nome e delle informazioni disponibili appare evidente che la presentazione sarà incentrata sui nuovi prodotti per la casa. Al momento l’azienda non ha diffuso alcun dettaglio su quali dispositivi verranno mostrati né su eventuali prezzi o tempistiche di disponibilità. Tutto è rimandato al giorno dell’evento, quando la casa di Cupertino svelerà finalmente le carte.

Per chi segue da vicino il mondo Apple si tratta comunque di un appuntamento diverso dal solito. La centralità della smart home segna un cambio di prospettiva rispetto alle presentazioni più tradizionali, perché l’attenzione si sposta dagli oggetti da portare sempre con sé a quelli destinati a restare tra le mura domestiche. Un territorio in cui il gruppo, come detto, ha già provato a muoversi senza però ottenere il riscontro sperato.

Proprio per questo l’evento “Welcome home” viene considerato un passaggio importante. Il titolo scelto, il tema dichiarato e la volontà di riservare un momento specifico a questa categoria di dispositivi raccontano di un’azienda intenzionata a conquistare uno spazio che fino a oggi le è in parte sfuggito. L’appuntamento è fissato per martedì 13 ottobre, la data che i rumor delle ultime settimane avevano indicato con precisione e che ora Apple ha confermato in via ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid