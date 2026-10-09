DOOM: The Dark Ages, arriva Slaughter Mode con ondate infinite

Durante una recente diretta streaming, id Software ha annunciato che DOOM: The Dark Ages riceverà presto una nuova modalità di gioco. Arriverà con un aggiornamento gratuito che, stando a quanto emerso, è collegato all’espansione Rivelazioni. Si tratta quindi di un contenuto aggiuntivo pensato per chi ha già deciso di proseguire l’avventura con il pacchetto più recente, e non di una semplice patch di sistemazione. La notizia è stata comunicata senza troppi giri di parole, quasi in chiusura di un evento dedicato ai fan, e ha subito attirato l’attenzione di chi segue da vicino lo sviluppo del titolo.

La nuova proposta si chiamerà Slaughter Mode ed è stata presentata dal director Hugo Martin con parole piuttosto chiare. L’ha descritta come “una modalità single player infinita dove i giocatori combattono attraverso ondate progressive di nemici all’interno di varie arene, conquistando nuovi elementi cosmetici e cercando di migliorare il proprio punteggio”. Insomma, l’idea di fondo è semplice e anche parecchio coerente con lo spirito della serie: si entra in un’arena e si affrontano gruppi di demoni sempre più numerosi e aggressivi, senza un vero traguardo finale da raggiungere.

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L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima puntata dello Slayers Club Live, la lunga trasmissione che va in onda periodicamente per mostrare sessioni di gameplay e illustrare le novità in arrivo per DOOM. In questa occasione la diretta si è chiusa proprio con la presentazione della nuova modalità. Martin e il responsabile della community Joshua Boyle ne hanno parlato a circa un’ora e cinquanta minuti dall’inizio del video, per chi volesse recuperare il momento esatto in cui l’argomento viene introdotto.

Cosa si sa finora della Slaughter Mode

Al momento i dettagli condivisi sono pochi. I due rappresentanti di id Software si sono limitati a fornire qualche informazione di base sulla Slaughter Mode, senza scendere troppo nello specifico. Altri chiarimenti dovrebbero arrivare nel prossimo periodo, anche perché manca ancora una data di uscita precisa per questo contenuto. Si attende quindi una comunicazione più completa e dedicata, capace di spiegare con maggiore precisione come funzionerà il tutto e quando sarà possibile metterci le mani sopra.

Nel frattempo è stato mostrato una sorta di logo ufficiale, che sembra riprendere in parte lo stile slasher di alcuni elementi tipici della serie. Ascoltando le parole del director, la nuova modalità appare come una specie di roguelike infinito costruito attorno a una corsa al punteggio più alto, con la possibilità di ottenere ricompense uniche. Una formula che punta sulla rigiocabilità e sulla sfida continua, dove ogni partita diventa un tentativo di superare il proprio record precedente o quello degli altri giocatori.

Serve possedere l’espansione Rivelazioni

Un aspetto da tenere presente riguarda l’accesso. Da quanto è emerso, la Slaughter Mode sembra legata esclusivamente a Rivelazioni, per cui pare necessario possedere l’espansione per poter scaricare gratuitamente il nuovo contenuto. Chi si è fermato al gioco base, quindi, non dovrebbe poterne usufruire senza prima aggiungere il pacchetto alla propria libreria. Rivelazioni, del resto, ha già raccolto voti molto alti nelle prime recensioni, e questo aggiornamento aggiunge un ulteriore motivo di interesse per l’espansione.

Sul fronte commerciale, intanto, c’è un’altra novità che riguarda DOOM: The Dark Ages. Il gioco ha ricevuto infatti un taglio di prezzo permanente su PS5, Xbox e PC, una riduzione che rende il titolo più accessibile su tutte le piattaforme su cui è disponibile.

Fonte: TecnoAndroid