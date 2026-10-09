Atari THE 800XL è ufficiale: rinasce l’home computer del 1983

Atari ha ufficializzato nelle scorse ore THE 800XL, una riproduzione moderna ma fedele del celebre home computer a 8 bit arrivato sul mercato nel 1983. A dire il vero l’annuncio era nell’aria già da qualche mese, cioè da quando in primavera era stato registrato il marchio, e in tanti avevano intuito che dietro quella mossa ci fosse proprio il ritorno di una delle macchine più amate dagli appassionati di informatica d’epoca. Ora il progetto ha finalmente una forma concreta.

Sul piano estetico Atari THE 800XL è praticamente indistinguibile dal modello originale. Non manca la tastiera meccanica a grandezza piena e c’è anche lo slot per le cartucce, un dettaglio tutt’altro che secondario per chi vuole recuperare il vecchio parco giochi senza passare per soluzioni alternative. L’idea di fondo è chiara e piuttosto coerente con l’operazione nostalgia, perché l’aspetto resta quello di un tempo mentre sotto la scocca il prodotto guarda al presente.

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Atari BASIC e compatibilità con il catalogo storico

Il cuore del sistema è ancora l’Atari BASIC, lo stesso ambiente che accompagnava la macchina degli anni Ottanta. La società promette poi il supporto ai programmi sviluppati per i computer Atari 400, 800, XL e XE, una compatibilità ampia che abbraccia buona parte della storia della famiglia a 8 bit del marchio. A questo si aggiungono anche i titoli della console Atari 5200, il che allarga ulteriormente la libreria a disposizione.

Interessante anche il discorso sul caricamento dei contenuti. Gli utenti avranno due strade a disposizione. La prima è quella più tradizionale e passa dalle cartucce originali, da inserire direttamente nell’apposito alloggiamento. La seconda invece sfrutta le unità USB, grazie al supporto per le immagini di cartuccia, floppy disk e cassette. In pratica chi conserva ancora i supporti fisici potrà usarli senza problemi, mentre chi ha archiviato tutto in formato digitale non dovrà rinunciare a nulla.

I 25 giochi già presenti nella memoria interna

Credits: TecnoAndroid

Per chi non ha cartucce in soffitta o semplicemente vuole iniziare subito, THE 800XL include nella memoria interna una raccolta di 25 giochi. Il primo blocco comprende Airball, Asteroids, Basketball, BattleZone e Berzerk, cinque classici ispirati al mondo arcade che toccano generi diversi come azione, sparatutto e sport.

Si prosegue con Boulder Dash, Bristles, Capture the Flag, Centipede e Crystal Castles, un mix ben assortito di classici arcade, rompicapo e titoli di strategia. Spazio poi a Elektraglide, Encounter, Flip and Flop, Henry’s House e Hover Bovver, una selezione che si muove tra giochi di guida, sparatutto e platform.

Il quarto gruppo raccoglie Lee, M.U.L.E., Millipede, Miner 2049er e Missile Command, altri grandi nomi della stagione Atari a 8 bit che spaziano tra strategia, platform e azione in puro stile sala giochi. A chiudere la lista ci sono O’Riley’s Mine, The Seven Cities of Gold, Star Raiders II, Wavy Navy e Yoomp!, titoli che comprendono esplorazione, strategia, combattimento spaziale e azione arcade.

Fonte: TecnoAndroid