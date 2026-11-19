Dopo un paio di mesi densissimi, in cui sono stati presentati iPhone Duo, HomeView, il MacBook Pro con display PROLED XDR e parecchio altro, Apple ha con ogni probabilità esaurito gli annunci importanti in programma per quest’anno. L’attenzione si sposta così sul 2027, quando secondo le indiscrezioni arriveranno almeno 18 nuovi prodotti Apple distribuiti su quasi tutte le linee dell’azienda.

Come succede ogni anno, il periodo delle feste dovrebbe essere abbastanza tranquillo per Cupertino, poi il ritmo tornerà a salire con l’anno nuovo. Nella lista spiccano i modelli celebrativi per il ventesimo anniversario, cioè iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max, insieme a degli occhiali smart del tutto inediti, una versione più grande di HomeView e degli AirPods Pro con fotocamere integrate. E naturalmente si tratta solo di quanto emerso finora, il 2027 potrebbe riservare anche altre novità.

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La gamma iPhone del 2027

Partendo dagli smartphone, iPhone 18e e iPhone 18 condivideranno con buona probabilità la stessa base tecnica, ovvero chip A20, 9 GB di RAM e un’autonomia più generosa rispetto ai predecessori. Un salto più interessante riguarda iPhone Air 2, che dovrebbe adottare il chip A20 Pro, aggiungere una fotocamera ultra grandangolare, ridurre le dimensioni della Dynamic Island e offrire una batteria più duratura. A bordo ci sarebbe anche il modem C2 progettato internamente, con supporto mmWave negli Stati Uniti e velocità di upload descritte come “sensibilmente più alte” rispetto al C1X montato sul modello attuale.

I protagonisti dell’anno saranno però iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max. Entrambi dovrebbero montare il chip A21 Pro e sfoggiare un design rinnovato, con vetro curvo su tutti gli angoli e i bordi e cornici più sottili attorno allo schermo. Su iPhone Duo 2 il quadro è meno definito. Il Face ID sarebbe stato testato, ma non è chiaro se la funzione sarà pronta in tempo per questo modello. Una voce recente ipotizza inoltre che il tasto Controllo fotocamera possa in futuro svolgere anche il ruolo di tasto Azione.

iPad, Apple Watch e Mac

Sul fronte tablet, il prossimo iPad Pro dovrebbe ricevere un chip M6 o M7 e un sistema di raffreddamento a camera di vapore. iPad Air passerebbe invece al chip M5 e a un pannello OLED, con un corpo più sottile e leggero e forse la funzione Acoustic Display già debuttata su iPad mini. Il modello base riceverebbe il chip A19 con supporto ad Apple Intelligence, il chip N1 compatibile con il WiFi 7 e, nelle versioni cellular, il modem C1X a basso consumo.

Per quanto riguarda gli smartwatch, un leaker sostiene che Apple Watch Series 13 sarà oggetto di un profondo restyling, con tanto di nuovo sistema di aggancio dei cinturini. Se l’indiscrezione fosse confermata, i cambiamenti sarebbero tutt’altro che marginali. Di Apple Watch Ultra 5 non si sa ancora nulla di preciso, anche se un nuovo Ultra è arrivato in quattro degli ultimi cinque anni.

I Mac non restano a guardare. MacBook Neo dovrebbe adottare il chip A19 Pro e 12 GB di RAM, con la possibilità di nuove colorazioni, mentre MacBook Air salirebbe al chip M6. Il MacBook Pro base da 14 pollici verrebbe aggiornato con il chip M7 e forse con una Dynamic Island e il logo della mela illuminato. La variante con display PROLED XDR riceverebbe invece i chip M7 Pro e M7 Max.

Occhiali smart, AirPods con fotocamere e HomeView Max

Tra le novità più curiose ci sono gli AirPods Pro con fotocamere integrate, pensate per lavorare con Siri AI e Visual Intelligence. Ancora più attesi sono gli Apple Glasses, occhiali intelligenti collegati a iPhone e dotati di fotocamere, microfoni e altoparlanti. Sul piano software dovrebbero offrire Siri AI, Visual Intelligence, chiamate e messaggi, lettura delle notifiche, riproduzione musicale e altro ancora. Apple punterebbe a una presentazione durante la WWDC 2027 e a una disponibilità verso la fine dell’anno.

Infine c’è HomeView Max, una versione più grande di HomeView con schermo da 9 pollici montato su un braccio robotico in grado di ruotare di 360 gradi. Negli Stati Uniti il prezzo potrebbe partire da circa 860 euro.

Fonte: TecnoAndroid