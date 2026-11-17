WhatsApp per iPhone prosegue il suo graduale cambio d’abito e porta il Liquid Glass in altre due aree dell’app. Dopo aver già rivisto buona parte dell’interfaccia, ora tocca alla schermata con le informazioni delle chat e all’editor che permette di disegnare e ritoccare foto e video prima dell’invio. È un ulteriore passo verso un’app per iOS sempre più allineata al linguaggio grafico che Apple ha introdotto lo scorso anno, quello fatto di superfici che sembrano lastre di vetro appoggiate sopra i contenuti.

Le novità sono comparse nella beta di WhatsApp numero 26.45.10.70, distribuita attraverso TestFlight. Al momento risultano attive soltanto per una parte dei tester, un approccio abbastanza comune quando le modifiche vengono rilasciate a piccoli gruppi prima di arrivare a tutti. C’è però un dettaglio curioso. In alcuni casi il nuovo aspetto sembra già visibile anche a chi utilizza la versione stabile più recente scaricata dall’App Store, quindi il restyling non appare confinato esclusivamente al canale di prova.

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La schermata delle informazioni diventa più trasparente

Credits: TecnoAndroid

Il primo intervento riguarda la pagina che raccoglie i dettagli di un contatto o di un gruppo. Chi apre questa sezione trova normalmente, subito sotto il nome, una serie di pulsanti rapidi pensati per le azioni più frequenti. Servono ad avviare una chiamata, pubblicare uno stato, aggiungere una persona a un gruppo oppure cercare messaggi all’interno della conversazione. Fin qui nulla di nuovo nella sostanza, perché le funzioni restano le stesse.

Cambia invece il modo in cui questi comandi si presentano. Con l’aggiornamento assumono l’aspetto tipico del Liquid Glass, quindi superfici traslucide, bordi arrotondati e un effetto che lascia intravedere ciò che si trova sullo sfondo. L’idea alla base è piuttosto semplice. Questa schermata era rimasta un po’ indietro rispetto al resto dell’app, dove lo stesso trattamento grafico è già stato adottato in diverse sezioni, e adesso viene finalmente uniformata.

Anche l’editor di foto e video adotta l’effetto vetro

Il secondo ritocco interessa l’editor di foto e video, cioè lo strumento che compare prima di inviare un contenuto multimediale. La barra superiore ospita i comandi per aggiungere testo, disegnare, inserire sticker, ritagliare l’immagine e sfruttare gli altri strumenti di modifica. Anche questa barra adotta ora lo stesso effetto vetro semitrasparente, in linea con quanto visto nella pagina delle informazioni. Le funzioni non cambiano, ma l’insieme risulta più coerente con lo stile che Apple ha scelto per il proprio sistema operativo.

Non si tratta di un caso isolato. WhatsApp sta introducendo il nuovo stile un pezzo alla volta da quando Apple lo ha presentato con iOS 26, senza stravolgere l’app in un colpo solo. L’interfaccia rinnovata è già comparsa nell’elenco delle chat, nella tab bar, nelle barre di navigazione e nei menu dei messaggi. Più di recente il trattamento è arrivato anche nel player video, dove la barra di avanzamento è stata trasformata in un elemento flottante dagli angoli arrotondati.

Fonte: TecnoAndroid