Sky Italia sfrutta il Black Friday 2026 per rendere più interessante la sua proposta di telefonia mobile. Da oggi, 16 novembre 2026, l’offerta Sky Mobile Ultra regala i primi 6 mesi gratis a tutti i già clienti Sky, a prescindere da quanti anni siano passati dalla firma del contratto. A questo si aggiungono i Giga illimitati in 5G.

Il contesto è quello di un operatore ancora giovane. Dal 23 settembre 2026 Sky Mobile è diventato a tutti gli effetti un MVNO con SIM proprie, mentre in passato il marchio distribuiva SIM Fastweb. Nella versione base Sky Mobile Ultra comprende minuti illimitati, 200 SMS e 250 Giga 5G a 9,90 euro al mese. Fino a ieri i sei mesi in regalo erano riservati a chi era cliente Sky TV o Sky Wifi da almeno 6 anni, mentre gli altri si fermavano a 2 mesi gratuiti. Adesso il vantaggio vale per tutti, con una sola condizione fondamentale: la portabilità del numero. Se la MNP non viene richiesta oppure non va a buon fine, Sky può applicare il prezzo di listino e le mensilità gratuite decadono.

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La novità riguarda anche le SIM aggiuntive. Chi possiede già una prima SIM Sky Mobile e decide di attivarne una o due in più ottiene sulle nuove linee lo stesso trattamento, quindi Giga illimitati e sei mesi senza canone in portabilità, contro il singolo mese gratuito previsto prima. Ogni persona maggiorenne può intestarsi con il proprio codice fiscale fino a 3 SIM o eSIM. La promozione resta valida per le sottoscrizioni effettuate entro il 30 novembre 2026, salvo cambiamenti.

Cosa comprende Sky Mobile Ultra e quanto si spende all’inizio

Per i già clienti il pacchetto mensile include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e traffico dati senza limiti fino al 5G, al posto dei 250 Giga riservati a chi non ha altri servizi Sky. Dopo il semestre gratuito il prezzo torna a 9,90 euro al mese. I Giga illimitati arrivano con l’opzione gratuita Giga Unlimited. Secondo le condizioni generali, per le offerte con dati illimitati l’uso corretto e personale corrisponde a un consumo non superiore a 600 Giga al mese. Per ottenere i vantaggi in convergenza la SIM deve essere intestata alla stessa persona titolare del contratto Sky TV o Sky Wifi.

Sul fronte dei costi c’è solo l’attivazione della SIM, pari a 10 euro una tantum. Visto che i primi sei mesi non si pagano, l’esborso iniziale si ferma proprio a quella cifra. Nei punti vendita Sky il prezzo della SIM applicato dal rivenditore potrebbe però essere diverso da quello riportato nella documentazione ufficiale.

Fino alla stessa scadenza resta disponibile anche la promo dedicata ai clienti Sky TV che aggiungono insieme Sky Wifi e una SIM con Mobile Ultra. In questo caso i due servizi costano 20,90 euro al mese per i primi 6 mesi. La linea fissa è scontata a 20,90 euro per un anno e in questo periodo è accompagnata da un buono Amazon da 100 euro, mentre la parte mobile è gratuita per sei mesi e poi passa a 9 euro. Superato il primo semestre la spesa complessiva sale quindi a 29,90 euro al mese. Le offerte si possono attivare online, chiamando il numero gratuito 141, presso alcuni rivenditori multimarca, nei negozi Sky aderenti e, per chi è già cliente, nella sezione Offerte dell’app My Sky.

Rete Fastweb + Vodafone, eSIM e roaming

Sky Mobile si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e 5G. Con copertura 5G e uno smartphone compatibile la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre in 4G e 4G+ si raggiungono 1 Gbps e 100 Mbps. Le SIM supportano anche il VoLTE per telefonare restando agganciati al 4G. In fase di attivazione si può scegliere una eSIM, con il QR Code spedito via email. Per le sottoscrizioni a distanza l’attivazione avviene entro 60 giorni tramite link dedicato o app MySky, con identificazione via SPID, CIE oppure video riconoscimento. Con SPID e CIE non serve aspettare la verifica di un operatore e la linea diventa operativa subito o nel giro di poche ore.

Chi viaggia nell’Unione Europea, in Moldavia o in Ucraina può usare tutti i minuti e gli SMS inclusi, mentre per i dati vale un tetto calcolato sul prezzo dell’offerta. Per tutto il 2026 Sky Mobile Ultra mette a disposizione 17 Giga al mese in roaming UE. Esaurita la soglia, e senza ricorrere al servizio Riparti, scatta una tariffa a consumo di 0,12 euro per ogni Megabyte.

Fonte: TecnoAndroid