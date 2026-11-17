Un nuovo modello cosmologico sviluppato all’Università di Ottawa propone una revisione profonda dell’età dell’universo. Secondo questa teoria il cosmo avrebbe circa 26,7 miliardi di anni, quasi il doppio dei 13,8 miliardi comunemente accettati. Il modello farebbe anche a meno della materia oscura e dell’energia oscura, due ingredienti finora considerati indispensabili per spiegare il comportamento dell’universo.

Se ricerche successive dovessero confermare i risultati, la proposta offrirebbe una lettura molto diversa dell’evoluzione cosmica. Potrebbe inoltre sciogliere uno dei nodi più intricati dell’astronomia recente, cioè la presenza di galassie primordiali sorprendentemente grandi e mature in un’epoca in cui, secondo il modello tradizionale, avrebbero dovuto appena cominciare a formarsi.

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Cos’è il modello CCC+TL e perché rinuncia alla materia oscura

Tra il 2025 e il 2026 Rajendra Gupta, professore aggiunto al Dipartimento di Fisica dell’ateneo canadese, e il ricercatore postdottorato Nikolaos Samaras hanno messo alla prova un quadro teorico alternativo chiamato CCC+TL. La sigla sta per “costanti di accoppiamento covarianti più luce stanca”. L’idea è che una parte degli effetti oggi attribuiti alle componenti oscure possa derivare da variazioni nel tempo delle costanti fisiche fondamentali, quelle che regolano il modo in cui particelle e forze interagiscono.

Da decenni gli astronomi cercano prove dirette di queste due presenze misteriose. La materia oscura fornirebbe la gravità extra che tiene insieme le galassie e le grandi strutture del cosmo, mentre l’energia oscura è il nome dato a ciò che fa accelerare l’espansione dell’universo. Gli effetti si osservano, ma nessuna delle due è mai stata identificata direttamente. Il modello dominante, il ΛCDM, le include entrambe e funziona bene su moltissimi fronti, anche se la scoperta di galassie inaspettatamente evolute nell’universo giovane ha sollevato più di un interrogativo.

“La maggior parte dei modelli emergenti spiega solo un insieme limitato di osservazioni” osserva Gupta. “Un nuovo modello non deve entrare in conflitto con i pilastri della cosmologia e dell’astrofisica, e i nostri risultati superano questa sfida, compresa quella ancora non pubblicata sulla radiazione cosmica di fondo.” Non si tratta di ritoccare lo standard. CCC+TL modifica le equazioni di Einstein e di Friedmann, che descrivono la gravità e l’espansione cosmica, quindi per ogni verifica i due studiosi hanno dovuto sviluppare equazioni e programmi informatici su misura.

I test superati, dagli elementi leggeri alle galassie in rotazione

La teoria ha previsto abbondanze di elementi leggeri formati subito dopo il Big Bang, come idrogeno ed elio, in linea con quelle calcolate dal quadro standard. Concorda anche con i cronometri cosmici, misure che ricostruiscono la storia dell’espansione confrontando l’età di galassie poste a distanze diverse. In uno studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il gruppo ha analizzato tutte le 175 galassie del database SPARC e ne ha riprodotto le curve di rotazione senza ricorrere a materia invisibile. Queste curve descrivono la velocità con cui stelle e gas orbitano a varie distanze dal centro, e la sola materia visibile in genere non basta a spiegarle. Anche l’analisi della dilatazione temporale nelle supernove sembra favorevole, sebbene l’articolo sia ancora in revisione.

Poi c’è il Bullet Cluster, una collisione tra ammassi di galassie considerata tra le prove più solide della materia oscura. Lì gran parte della materia ordinaria si trova in gas caldissimo che emette raggi X, eppure l’effetto gravitazionale segue soprattutto le galassie. Con il nuovo modello la gravità aggiuntiva accompagna le galassie senza bisogno di componenti invisibili. I ricercatori precisano che si tratta solo di una prima prova di concetto e che servono indagini più dettagliate.

Le galassie “impossibili” e la sfida del James Webb

L’implicazione più affascinante riguarda le galassie osservate dal telescopio spaziale James Webb, apparse troppo massicce e mature per la loro epoca. Nel modello standard, durante l’alba cosmica l’universo aveva circa 300 milioni di anni. Allo stesso redshift, cioè lo spostamento della luce verso lunghezze d’onda più rosse, CCC+TL gli attribuisce invece circa 4,6 miliardi di anni. Le galassie primordiali avrebbero così avuto miliardi di anni in più per crescere e risulterebbero circa 12 volte più grandi in dimensioni e massa rispetto alle previsioni tradizionali. “Le galassie primordiali impossibili diventano galassie prevedibili” spiega Gupta, convinto che ne esistano ben oltre le distanze raggiunte finora dal telescopio.

Il programma GLIMPSE del James Webb punterà a oggetti con redshift potenzialmente superiori a 50, dove secondo i modelli convenzionali non ci sarebbe stato tempo sufficiente per assemblare strutture grandi. Trovarle non basterebbe da solo a dimostrare la teoria, che resta una proposta non convenzionale da sottoporre a verifiche indipendenti, mentre il modello standard continua a spiegare un’ampia gamma di osservazioni. Per Gupta però il successo “dovrebbe incoraggiare gli astronomi a prendere sul serio il nuovo modello”, difficile da comprendere e applicare ma capace, a suo dire, di estendere la fisica dell’universo oltre i limiti del ΛCDM.

Fonte: TecnoAndroid