La nuova Apple TV 4K porta con sé un aggiornamento hardware atteso da parecchio tempo, eppure la memoria extra che si nasconde sotto la scocca, almeno per il momento, resta in buona parte inutilizzabile da app e giochi. Il passaggio al chip A19 ha migliorato le prestazioni e ha introdotto ben 8 GB di RAM nel box TV di Cupertino, un quantitativo che sulla carta apre scenari molto interessanti. Il punto è che a frenare tutto ci pensa il software.

Il responsabile ha un nome preciso ed è tvOS. Il sistema operativo che gestisce il dispositivo impone ancora dei paletti piuttosto stretti e questi paletti finiscono per annullare gran parte del vantaggio offerto dal nuovo processore. Non si tratta quindi di un limite dei componenti ma di una barriera tutta interna al sistema. Una situazione un po’ paradossale, visto che stavolta l’hardware c’è eccome.

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Il tetto dei 2 GB che frena la nuova Apple TV

Nonostante la dotazione rinnovata, tvOS non consente ancora alle applicazioni di andare oltre i 2 GB di memoria RAM. In pratica si crea un collo di bottiglia virtuale che non dipende dalla componentistica ma da una scelta lato software, e il risultato è che la nuova Apple TV 4K non riesce a offrire un’esperienza paragonabile a quella di prodotti con un hardware equivalente. L’esempio più immediato è iPhone 17, che può contare su caratteristiche simili senza però dover fare i conti con le stesse restrizioni.

Le conseguenze più evidenti si notano sul fronte videoludico. Questo limite taglia fuori il dispositivo da tutti i giochi tripla A che nel corso degli anni hanno cominciato a popolare l’App Store, titoli che per girare come si deve hanno bisogno di molta più memoria di quella concessa. È un peccato, perché la macchina avrebbe tutte le carte in regola per trasformarsi in una console da salotto di tutto rispetto. Oggi però quello scenario è semplicemente irraggiungibile.

Anche il peso delle app diventa un ostacolo

La questione della RAM non è l’unico freno. tvOS porta con sé anche dei vincoli sulla dimensione del bundle delle singole applicazioni, con un massimo di 4 GB per app a cui si possono aggiungere al massimo 20 GB extra destinati agli asset. Numeri che per un servizio di streaming o una piccola utility vanno benissimo, ma che diventano decisamente stretti quando si parla di software più ricchi e articolati.

I giochi rappresentano proprio il caso più emblematico. Texture, ambientazioni, modelli e contenuti aggiuntivi occupano spazio, e parecchio. Con questi limiti l’accesso ad applicazioni strutturate e complesse sembra del tutto fuori dalla portata della nuova Apple TV 4K, anche se il chip A19 e gli 8 GB di RAM sarebbero in grado di gestire molto più di quanto il sistema operativo permetta di fare.

Il quadro è quello di un dispositivo con un potenziale nettamente superiore rispetto a ciò che riesce a esprimere adesso. Il box di Apple ha i muscoli per compiere il salto ma resta vincolato dalle regole di tvOS, che continuano a fissare a 2 GB la memoria disponibile per ciascuna applicazione e a 4 GB il peso massimo del pacchetto di installazione, con un tetto di 20 GB aggiuntivi per gli asset.

Fonte: TecnoAndroid