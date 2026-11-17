Il percorso di Apple Intelligence in Cina fa un nuovo passo avanti e raggiunge anche iPad e Mac. Dopo il debutto sugli iPhone con la prima beta di iOS 27.3, Apple ha esteso il supporto a tablet e computer, in vista del rilascio pubblico degli aggiornamenti 27.3 su tutte le piattaforme. È un’espansione attesa, che arriva dopo un cammino tutt’altro che lineare.

Portare la suite di intelligenza artificiale di Cupertino in Cina si è rivelata un’impresa particolarmente movimentata. Il confronto con le autorità regolatorie è andato avanti a lungo, con continui passaggi avanti e indietro, prima che l’azienda potesse finalmente indicare un percorso preciso per il lancio nel paese.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple Intelligence in Cina: dall’annuncio di ottobre alle nuove beta per iPad e Mac

La svolta è arrivata a fine ottobre, quando Apple ha confermato che Apple Intelligence sarebbe sbarcata sugli iPhone a partire da iOS 27.3. Il primo riscontro concreto si è avuto con la beta iniziale del sistema, distribuita a inizio novembre. Pochi giorni più tardi è emerso un altro tassello importante: la società aveva superato un ulteriore ostacolo normativo nel paese, registrando la piattaforma anche per l’utilizzo su tablet e portatili.

Quel via libera si è tradotto in qualcosa di tangibile il 16 novembre 2026, giorno in cui sono state pubblicate le seconde beta per sviluppatori di iPadOS 27.3 e macOS 27.3. Entrambe le versioni integrano ora il supporto ad Apple Intelligence in territorio cinese, allineando di fatto iPad e Mac a quanto era già stato introdotto su iPhone qualche settimana prima.

Per il momento si parla di build riservate agli sviluppatori e non ancora di una distribuzione aperta al grande pubblico. La presenza delle funzioni intelligenti già nelle versioni di prova però si inserisce nella preparazione al rilascio ufficiale degli aggiornamenti 27.3, che Apple sta portando avanti in parallelo su smartphone, tablet e computer.

Le funzioni disponibili e quelle che restano fuori

Come già accaduto con il debutto su iPhone, anche su iPad e Mac la versione cinese della piattaforma non comprende l’intero pacchetto. All’appello mancano la nuova Siri potenziata dall’intelligenza artificiale e le altre funzioni di nuova generazione presentate durante la WWDC 2026. Si tratta quindi di un’esperienza più contenuta rispetto a quella prevista in altri mercati, almeno in questa prima fase.

Al posto delle novità più recenti gli utenti cinesi avranno accesso alle capacità introdotte in precedenza. Nell’elenco figurano gli strumenti di scrittura noti come Writing Tools, pensati per rivedere e sistemare i testi, e poi Genmoji per creare emoji personalizzate. Completano il quadro la traduzione in tempo reale, chiamata Live Translation, e i riepiloghi delle notifiche, utili per avere sotto controllo gli avvisi senza doverli scorrere uno per uno. Un insieme di funzioni che Apple Intelligence offre già da tempo altrove e che ora arriva anche sui dispositivi venduti in Cina.

C’è poi un aspetto che distingue nettamente la versione cinese da quella internazionale. Alcune di queste funzioni non poggiano infatti sui modelli impiegati negli altri paesi, ma sono alimentate da Qwen, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Alibaba, scelto da Apple per far funzionare una parte delle capacità disponibili su iPhone, iPad e Mac nel mercato cinese.

Fonte: TecnoAndroid