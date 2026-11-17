Prima ancora del debutto ufficiale in Francia, il nuovo Honor Magic 9 Pro Max si è lasciato provare da vicino e ha mostrato un cambio di rotta estetico piuttosto netto rispetto al passato. Il telefono punta su un telaio unibody e su cornici sottilissime, con un’ispirazione ad Apple che non viene nascosta più di tanto e con una novità interessante sul fronte fotografico, cioè la collaborazione con Arri, nome storico delle cineprese professionali.

Il design di Honor Magic 8 Pro non aveva convinto tutti, anzi. Le sue linee molto piatte e minimaliste avevano diviso parecchio, e i gusti in fatto di estetica restano sempre personali. La proposta del nuovo Honor Magic 9 Pro Max invece appare decisamente più centrata e con una personalità più marcata.

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Un’ispirazione evidente ma con qualche dettaglio in più

Che il nuovo top di gamma di Honor guardi molto all’iPhone è innegabile, e il debito si spinge perfino al nome. Eppure la casa cinese ha avuto l’intelligenza di prendere spunto anche dal livello di finitura tipico della mela, con un corpo unibody in cui cornice e retro formano un unico blocco. Il risultato è piuttosto convincente e regala fin dalla prima presa quella sensazione premium che solo questo tipo di costruzione sa offrire.

C’è però una differenza importante, anche se non salta subito all’occhio. Le incisioni sui bordi laterali dedicate alle antenne sono molto più sottili rispetto a quelle della maggior parte dei rivali, compreso iPhone 18 Pro Max. Sempre in tema di sottigliezza meritano un plauso le cornici nere attorno al display, davvero ridotte all’osso. Un piacere per gli occhi. Peccato che lo schermo quasi senza bordi venga interrotto da una pillola, indispensabile per lo sblocco tramite infrarossi. Anche qui la somiglianza con un certo altro marchio è ovviamente del tutto casuale.

La fotocamera firmata Arri e i tasti dedicati

Il modulo fotografico inaugura la nuova partnership con Arri, che compare sul retro con un logo inedito. Si tratta di un marchio di cineprese largamente impiegato nel cinema hollywoodiano. Anche il disegno dell’isola posteriore vuole richiamare proprio una camera Arri, con un enorme cerchio che ospita il teleobiettivo, il flash e il logo. Gli altri due sensori sfruttano lo spazio rimanente e si dispongono in verticale sulla destra.

Per chi segue da vicino il mondo degli smartphone, questa impostazione si inserisce perfettamente nel filone dei telefoni cinesi, che amano moduli fotografici ben visibili e volutamente sporgenti. Nessuna timidezza quindi, ma un’identità che si dichiara apertamente già al primo sguardo.

Oltre ai classici tasti per il volume e il blocco, Honor Magic 9 Pro Max conserva alcuni pulsanti aggiuntivi. C’è ancora il tasto IA, affiancato dal pulsante di scatto dedicato alla fotocamera. Quest’ultimo, secondo il parere di diverse persone che hanno avuto modo di tenerlo in mano, risulta collocato un po’ troppo a sinistra rispetto a quanto sarebbe davvero comodo.

L’insieme appare gradevole e ben riuscito, con una buona dose di carattere. Una strada più stimolante rispetto al look molto piatto e minimalista di Honor Magic 8 Pro, e per il marchio cinese evolvere in questa direzione è decisamente meglio che fare il percorso opposto.

Fonte: TecnoAndroid