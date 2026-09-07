App scolastiche, oltre il 50% raccoglie dati non autorizzati

Le app scolastiche che ogni giorno finiscono nelle mani di milioni di studenti non sono innocue come sembrano, e una ricerca condotta dal Consiglio scolastico statale dello Utah insieme alla Brigham Young University e a Internet Safety Labs lo mette nero su bianco: buona parte di questi strumenti raccoglie più informazioni di quante ne avrebbe diritto, e in diversi casi quelle informazioni finiscono anche agli inserzionisti. Non si parla di software oscuri scaricati da fonti dubbie, ma di applicazioni adottate dalle scuole, con tanto di accordi firmati sulla privacy dei dati. I numeri sono la parte che colpisce di più. Su 85 applicazioni testate, tutte dotate di accordi formali sulla protezione delle informazioni, oltre il 50% ha raccolto almeno un dato relativo agli studenti che quegli stessi accordi non permettevano. Più del 63% condivideva informazioni con terze parti. E quasi il 40% le trasmetteva direttamente a soggetti pubblicitari. Tradotto: il documento firmato dice una cosa, il codice dell’app ne fa un’altra.

Perché gli accordi sulla privacy non bastano

Il punto delicato riguarda proprio la distanza tra le promesse contrattuali e ciò che accade tecnicamente dentro un’applicazione. Un istituto scolastico firma, si fida, distribuisce l’app agli studenti. Poi però nessuno controlla riga per riga che cosa fa quel software quando viene aperto. Gli esperti di Malwarebytes hanno spiegato il meccanismo con chiarezza: “Un’app può includere software di analisi di terze parti, servizi pubblicitari o altri componenti integrati che inviano informazioni altrove senza che la scuola o il distretto abbiano una visione chiara di tali trasferimenti”.

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È una dinamica che chiunque abbia lavorato allo sviluppo di applicazioni conosce bene. Si integrano librerie esterne per misurare gli accessi, per capire quali funzioni vengono usate, per gestire notifiche o pubblicità. Ognuno di questi pezzi porta con sé le proprie regole e i propri canali di trasmissione. Il risultato è che i dati degli studenti possono viaggiare verso destinazioni che nemmeno chi ha adottato l’app conosce nel dettaglio. E quando si parla di minori, la questione smette di essere una tecnicalità.

Le risposte dei fornitori e la doppia versione delle app

Il Consiglio scolastico statale dello Utah non si è fermato al rapporto. Ha contattato i fornitori sospettati di irregolarità chiedendo spiegazioni oppure interventi correttivi. Dei 50 fornitori avvisati delle incongruenze nella gestione dei dati, 31 hanno firmato o si sono impegnati a firmare accordi aggiornati sulla privacy, mentre 13 hanno presentato chiarimenti giudicati soddisfacenti dai revisori statali competenti. Dalle discussioni è emerso un dettaglio interessante, quasi rivelatore del modello di business che sta dietro a questo settore. Diverse aziende mantengono due versioni distinte dello stesso prodotto: una rivolta al pubblico generico e una pensata per il mondo dell’istruzione. Il codice di tracciamento pubblicitario, in molti casi, era presente sui siti web commerciali ma assente dalle interfacce riservate agli studenti autenticati. Segno che la separazione esiste, ma non sempre viene applicata come dovrebbe, e che il confine tra le due versioni può diventare poroso.

Questa doppia identità dei prodotti spiega anche perché le verifiche siano così difficili. Una scuola che testa la versione educativa può trovare tutto in ordine, mentre lo stesso marchio distribuisce altrove un software con logiche di raccolta dati completamente diverse. Serve un controllo tecnico continuo, non una firma una volta sola.

Per genitori e dirigenti scolastici il messaggio pratico è che l’esistenza di un accordo sulla privacy non equivale a una garanzia. Le app scolastiche vanno valutate anche per quello che fanno, non solo per quello che dichiarano, e le verifiche indipendenti come quella dello Utah restano uno dei pochi strumenti capaci di far emergere le discrepanze. Il lavoro dei revisori statali ha già portato 31 fornitori ad accettare condizioni contrattuali aggiornate sulla gestione delle informazioni degli studenti.