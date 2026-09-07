Schumacher 94, il film Netflix sull’anno che cambiò tutto

Il nome di Michael Schumacher torna al centro di un racconto costruito attorno a un solo anno, il 1994, con il nuovo film Netflix intitolato “Schumacher 94 La nascita di una leggenda”. Non una biografia dalla A alla Z, ma una lente puntata su dodici mesi che hanno cambiato la Formula 1 e la vita del pilota tedesco. Una stagione che porta con sé il primo titolo mondiale, la rivalità con Damon Hill e, soprattutto, il weekend di Imola con la morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

Il progetto è nato circa due anni fa e ha coinvolto in modo diretto la famiglia del campione. Uno spazio ampio è riservato a Corinna Schumacher, all’epoca compagna del pilota e diventata sua moglie nel 1995. L’idea di partenza era chiara fin da subito, ovvero non ripercorrere l’intera carriera del sette volte iridato ma concentrarsi sul momento preciso in cui il suo nome è diventato familiare al pubblico di tutto il mondo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il 1994 raccontato dall’interno

“Il 1994 non è stato un anno facile, ma è stato allora che Michael ha conquistato il cuore dei tifosi”, ha spiegato Sabine Kehm, manager del pilota e coinvolta nel progetto fin dalle primissime fasi. Quella stagione segnò il passaggio da giovane promessa a campione del mondo, con la Benetton e un campionato tiratissimo deciso solo nel finale contro Hill.

Parlare di quell’anno significa però fare i conti anche con una delle pagine più dolorose dell’automobilismo. Il fine settimana di Imola venne travolto dagli incidenti mortali di Ratzenberger e Senna, due episodi che modificarono per sempre l’approccio alla sicurezza e il modo stesso di vivere le corse. Il film non aggira quel passaggio, anzi lo mette al centro del percorso emotivo della stagione.

Accanto alla voce di Corinna compaiono testimoni diretti di quegli anni, da Flavio Briatore a Bernie Ecclestone, passando per David Coulthard, Willi Weber, Kai Ebel e Heiko Waßer. Il ritratto che ne esce prova a tenere insieme due dimensioni, quella del combattente in pista, durissimo e determinato, e quella privata di un uomo descritto come sensibile ed empatico lontano dai circuiti. Il racconto di Corinna scende anche sugli inizi della loro relazione, in un periodo in cui la sua presenza era già centrale nella vita quotidiana del pilota.

Un linguaggio pensato per chi nel 1994 non c’era

Il trailer di “Schumacher 94 La nascita di una leggenda” è stato mostrato in anteprima durante il Gran Premio d’Italia. La sfida, ammessa senza troppi giri di parole, è distinguersi dalla mole di materiale già disponibile sulla carriera del tedesco, compresa la precedente produzione biografica firmata dalla stessa piattaforma.

Il produttore esecutivo Janek Romero promette un taglio diverso. L’obiettivo dichiarato è riportare al presente fatti accaduti oltre trent’anni fa, lasciando che siano i protagonisti a ricostruirli con un ritmo narrativo vicino a quello reso popolare da “Drive to Survive”. Una scelta pensata per parlare anche a chi nel 1994 non era ancora nato e conosce Schumacher soprattutto attraverso record, statistiche e immagini d’archivio.

Il lavoro di ricostruzione ha inevitabilmente riaperto cassetti personali. Sabine Kehm ha raccontato che rivedere vecchie fotografie ha fatto riaffiorare episodi che sembravano ormai dimenticati, precisando però come per lei e per Corinna la realizzazione del progetto sia stata soprattutto una fonte di gioia. La parte più complessa per i produttori è stata provare a restituire lo stato emotivo del pilota durante una stagione irripetibile, drammatica e controversa, quella in cui il giovane tedesco conquistò il primo dei suoi sette titoli mondiali in Formula 1.