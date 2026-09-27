Apocalypse Speedster: la 4×4 da 750 CV ispirata a Mad Max

In Florida c’è un’officina che ragiona in grande, anzi in grandissimo. Si chiama Apocalypse Manufacturing ed è la Casa americana che ha dato vita alla Apocalypse Speedster, una 4×4 da 750 CV costruita per non avere paura di nulla, né dei monster truck da deserto né delle supercar da pista. L’azienda è nata per produrre SUV e pickup, ma col tempo ha spinto il concetto di mezzo a ruote alte ben oltre quello che l’Hummer dei primi anni 2000 aveva lasciato immaginare. Si va dai pickup estremi pensati per il fuoristrada fino a vetture più compatte come appunto la Speedster, che sembra pronta ad affrontare una guerra vera e propria.

Dietro tutto questo c’è una costruzione altamente specializzata che parte da modelli di vari marchi e che ha portato anche alla nascita di SoFlo Customs, realtà dedicata alla personalizzazione. Tra le creazioni più note spiccano nomi come Stallion, Hellfire, Dark Horse e Strike Force. Dal 2020 la sede operativa si trova a Pompano Beach, sempre in Florida, dove prende forma lo stile ispirato a Mad Max voluto da Joseph Joe Ghattas. È lui il fondatore e amministratore delegato di una delle aziende più creative che oggi animano il panorama del fuoristrada americano.

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Motore, prezzi e consegne della Apocalypse Speedster

Sotto il cofano lavora un V8 Hellcat capace di sprigionare 750 cavalli, una cavalleria che basta e avanza per reggere il confronto con rivali decisamente più blasonati. Il telaio è stato elaborato apposta per sostenere le sfide più impegnative che una fuoristrada con una potenza così brutale può trovarsi davanti. Il bestione a trazione integrale è stato presentato alla fine di settembre 2025 ed è proposto in diverse configurazioni e allestimenti su misura. Le prime consegne sono previste nel corso dell’ultimo trimestre del 2026.

Poi arriva il capitolo più delicato, quello del prezzo. La Speedster costa infatti tra i 114.000 e i 157.000 euro circa, cifre che la collocano senza mezzi termini nella fascia alta del mercato. La versione più ricca si chiama Cheetah Edition e monta un V8 Hemi da 6.4 litri potenziato da un compressore volumetrico Magnuson, anche in questo caso con 750 CV di potenza. Il sistema di trazione permette di passare in un attimo dalle due alle quattro ruote motrici con pochi comandi molto semplici.

Materiali pregiati e un assetto pensato per le dune

Per ottenere prestazioni di livello il mezzo è stato vestito con pannelli della carrozzeria in alluminio aerospaziale, inserti in fibra di carbonio e un rivestimento protettivo completo in Kevlar. Il peso complessivo resta sotto i 2.200 kg e il baricentro è basso, due elementi che regalano un piacere di guida non scontato su un veicolo di questa taglia. La carreggiata molto larga contribuisce a contenere il tipico rollio dei grandi fuoristrada ed evita pattinamenti e impennate.

Anche la scelta delle gomme va nella stessa direzione. Gli pneumatici da 38 o 40 pollici montati su cerchi da 22 offrono una risposta immediata e sono progettati per garantire la massima aderenza su roccia, fango e percorsi estremi. Completano il quadro alcuni inserti speciali e un sistema di sospensioni a corsa lunga ottimizzato per muoversi agevolmente sulle dune. Non si tratta di un mezzo militare, anche se l’aspetto richiama chiaramente quello dei blindati, e il pubblico di riferimento è esclusivamente quello dei clienti privati con un portafoglio decisamente pesante.

Dentro l’abitacolo trovano spazio soltanto due posti, rifiniti con pellami di alta qualità resistenti all’acqua. La plancia sfoggia inserti in fibra di carbonio lucida e ospita un avanzato centro di controllo digitale per l’infotainment, un dettaglio che rende la Apocalypse Speedster un oggetto del desiderio per qualsiasi collezionista appassionato di bestioni a ruote alte.

Fonte: TecnoAndroid