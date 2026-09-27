Volkswagen Horum: ricambi fino al 30% più economici

Il prezzo dei ricambi Volkswagen scende, e scende parecchio, almeno per chi guida un’auto che ha già qualche anno sulle spalle. In Germania il Gruppo ha appena messo sul mercato Horum, una linea di componenti pensata per la manutenzione e per tutte quelle parti che si consumano con l’uso, rivolta soprattutto alle vetture con almeno quattro o cinque anni di vita. La promessa è concreta: costi mediamente inferiori dal 25 al 30% rispetto al corrispondente Volkswagen Original Teil, cioè il ricambio originale della casa. Tradotto, avvicinarsi ai listini del mercato indipendente restando però dentro la rete ufficiale.

Il ragionamento dietro l’operazione è semplice e conosciuto da chiunque lavori nell’assistenza. Più l’auto invecchia, più il suo valore residuo si abbassa, e a un certo punto il proprietario smette di portarla in concessionaria perché la ritiene una spesa fuori scala per un tagliando o per una coppia di dischi freno. Da lì al meccanico sotto casa il passo è brevissimo.

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Freni, filtri e batterie: cosa comprende la gamma Horum

Al debutto partecipano Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Seat con Cupra e Škoda, mentre Audi sta ancora decidendo se entrare o meno nel programma. Il catalogo iniziale si concentra sui pezzi che finiscono più spesso sul banco dell’officina: freni, filtri, spazzole tergicristallo, ammortizzatori e batterie. Niente di esotico, insomma, ma esattamente ciò che serve per tenere in strada una macchina di sette o otto anni senza svenarsi.

L’ambizione, però, è più larga. Nei prossimi anni il listino dovrebbe allargarsi fino a circa 1.200 codici ricambio, coprendo quindi una fetta molto più ampia della manutenzione ordinaria. Accanto ai singoli componenti arriveranno anche kit completi per ispezioni e interventi periodici, pacchetti che raggruppano tutto il necessario per una determinata operazione. Un modo, tra l’altro, per proporre preventivi più leggibili e prezzi che il cliente riesce a farsi in testa prima ancora di entrare in officina.

Un avvertimento va fatto, perché il conto finale non cala automaticamente della stessa percentuale. Una quota importante della fattura resta la manodopera, e su quella la nuova gamma non interviene per forza. Il costo orario delle officine ufficiali è proprio uno dei motivi che spinge i proprietari delle auto più anziane verso gli autoriparatori indipendenti, quindi il risparmio reale dipenderà anche da come ogni rete deciderà di muoversi sulle tariffe.

La prova generale spagnola e il precedente Economy Service

Horum non nasce dal nulla. In Spagna la linea esiste dal 2019 e viene usata non solo dalla rete ufficiale ma anche dalle officine indipendenti, con risultati tutt’altro che marginali: alla fine dello scorso anno oltre 10.000 officine indipendenti spagnole lavoravano con questi componenti. Un bacino ampio, che ha funzionato da test prima dello sbarco in Germania.

C’era stato anche un tentativo precedente, l’Economy Service, lanciato nel 2017, che metteva insieme ricambi meno cari e tariffe di manodopera ridotte. Quel programma riusciva soprattutto a trattenere più a lungo i clienti già dentro la rete, ma faticava a riportare indietro chi se ne era andato. Alla fine è stato accantonato, e Horum può essere letto come il suo erede, almeno nello spirito.

La nuova strategia punta con decisione sui pezzi dove la differenza di prezzo si nota davvero. Batterie, kit di ammortizzatori, pacchetti per gli interventi periodici: su questi articoli uno sconto di quel peso incide in modo evidente sulla spesa complessiva, molto più che su un filtro dell’abitacolo.

Il nodo che Volkswagen prova a sciogliere è quello classico dell’aftermarket, cioè non perdere il contatto con il cliente quando la sua auto invecchia e smette di essere un veicolo recente. L’officina ufficiale non diventa di colpo la scelta più economica in assoluto, perché la variabile manodopera resta lì, ben visibile in fondo alla fattura. Sul prezzo dei ricambi, però, la distanza dalle alternative indipendenti si accorcia parecchio.

Fonte: TecnoAndroid