TIM Power Supreme Orange e Red: 200 Giga a 7,99 euro

Tornano nei negozi TIM le offerte TIM Power Supreme Orange e Red, questa volta con una dotazione di traffico dati decisamente più corposa rispetto alle versioni circolate nei mesi scorsi con lo stesso nome. Il taglio è salito a 200 Giga per entrambe, il prezzo resta fermo a 7,99 euro al mese e la platea è quella classica delle proposte pensate per strappare clienti alla concorrenza. Dal 15 settembre 2026, chi richiede la portabilità del numero da WindTre, Very Mobile, Fastweb, Vodafone e ho. Mobile può trovarle attive nei punti vendita aderenti.

La logica è quella delle cosiddette offerte operator attack, cioè tariffe riservate a chi arriva da operatori ben precisi. Due gemelle, stessi contenuti, prezzo identico, unica differenza la provenienza. Chi passa a TIM da WindTre o Very Mobile può attivare TIM Power Supreme Orange, mentre chi arriva da Fastweb, Vodafone o ho. Mobile ha a disposizione TIM Power Supreme Red. In entrambi i casi il pacchetto mensile comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero italiano e appunto 200 Giga di traffico internet fino in 5G.

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Cosa cambia rispetto alle altre offerte a scaffale

Il paragone più immediato è con TIM Steel New GPro, riservata a chi proviene da WindTre e Very Mobile, e con TIM Power Supreme V, destinata invece agli ex clienti Fastweb, Vodafone e ho. Mobile. La differenza sostanziale sta nel modo in cui vengono proposte. Quelle due tariffe restano attivabili soltanto tramite codici coupon interni, una sorta di gettone che il negoziante deve avere a disposizione. Le nuove Orange e Red, invece, possono essere attivate liberamente, senza bisogno di alcun codice. Va detto che l’arrivo delle due novità non ha mandato in pensione le precedenti, che continuano a circolare attraverso i soliti canali interni.

Sui costi accessori non ci sono sorprese particolari. Per tutte le offerte operator attack nei negozi TIM è previsto un contributo di attivazione di 6,99 euro, a cui si somma il primo mese anticipato e il costo della nuova SIM ricaricabile pari a 10 euro, salvo promozioni locali che i singoli punti vendita possono applicare. Dal 2 febbraio 2026, inoltre, tutte le nuove attivazioni di SIM ricaricabili TIM prevedono il piano tariffario base a consumo TIM Base 25 New, che costa 3,99 euro al mese con primo mese gratuito ma resta a costo zero per le linee che hanno attiva un’offerta ad addebito ricorrente comprensiva di minuti e Giga. Che è esattamente il caso di queste due proposte. Qualche paletto esiste, come sempre. Sui minuti illimitati TIM considera non conforme a buona fede un consumo superiore ai 18.000 minuti nell’arco del mese. Superata la soglia degli SMS inclusi si applicano le condizioni del piano base, con 29 centesimi per ogni messaggio inviato. Finiti i Giga, in assenza di altre offerte dati attive, la navigazione viene semplicemente bloccata fino al rinnovo successivo.

Il nodo del 5G e i due profili di velocità

Un dettaglio che vale la pena controllare al momento della firma riguarda il tipo di 5G assegnato. Dal 9 giugno 2024 TIM distingue infatti due profili di velocità a seconda dell’offerta sottoscritta. Il profilo base, chiamato semplicemente 5G, arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il servizio commerciale 5G Ultra, invece, spinge fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso alla rete. La differenza non è marginale, per cui in negozio conviene sempre chiedere quale dei due venga effettivamente attivato sulla linea. Per chi volesse fare l’upgrade resta disponibile l’opzione aggiuntiva 5G Ultra Summer Edition, partita l’8 giugno 2026. Permette di ottenere il profilo più veloce con un costo una tantum di 1,99 euro valido fino al 31 dicembre 2026, dopodiché si passa a 1,99 euro al mese. La promozione è tuttora attiva, fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore.

Fonte: TecnoAndroid