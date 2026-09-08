Anthropic rinuncia all’acquisizione di Decart da 5,5 miliardi

Anthropic ha deciso di alzarsi dal tavolo delle trattative per l’acquisizione di Decart, una startup che sarebbe stata valutata attorno ai 5,5 miliardi di euro. La rinuncia sarebbe arrivata al termine della fase di verifica sui conti e sull’attività dell’azienda, quella che nel gergo finanziario si chiama due diligence e che spesso rappresenta il momento in cui un’operazione già impostata prende una piega diversa. Nessun accordo firmato, dunque, e nessuna integrazione all’orizzonte tra i due nomi.

Il punto interessante non è tanto l’esito quanto il modo in cui ci si è arrivati. Quando un compratore del calibro di Anthropic entra nella fase di analisi approfondita, significa che le parti hanno già discusso cifre, perimetro e forse anche struttura dell’operazione. Fermarsi dopo quel passaggio suggerisce che qualcosa, nei numeri o nelle prospettive, non abbia retto al confronto con le aspettative iniziali. È un finale meno raro di quanto si pensi nel settore tecnologico, soprattutto quando le valutazioni corrono più veloci dei fondamentali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa significa una due diligence che si chiude senza accordo

La due diligence è la fase in cui l’acquirente apre i cassetti dell’azienda che vuole comprare. Bilanci, contratti, contenziosi, proprietà intellettuale, struttura dei ricavi, dipendenze da fornitori o clienti chiave. Tutto passa sotto la lente. Quando il processo si conclude con un passo indietro, di solito è perché emergono elementi che rendono il prezzo concordato meno sostenibile, oppure perché il compratore riconsidera la strategicità dell’operazione alla luce di ciò che ha visto.

Nel caso dell’acquisizione mancata di Decart, l’informazione disponibile si ferma qui, senza dettagli sulle motivazioni specifiche. Ma il segnale che arriva al mercato è comunque leggibile. Una valutazione da miliardi non basta a chiudere un affare se la verifica successiva non conferma le premesse. E per una società che negli ultimi anni ha costruito la propria reputazione sulla prudenza e sul rigore, muoversi con cautela nelle operazioni straordinarie appare piuttosto coerente.

Il contesto delle grandi manovre nell’intelligenza artificiale

Le trattative interrotte fanno parte del gioco, specie in un comparto dove le cifre in ballo hanno raggiunto dimensioni che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate fuori scala. Un’operazione da circa 5,5 miliardi di euro non è un’acquisizione qualsiasi, è una scommessa che ridisegna il perimetro di chi la porta a termine. Ed è proprio per questo che ogni verifica pesa il doppio. Per Anthropic la scelta di non procedere non implica necessariamente un giudizio negativo sulla startup coinvolta. Le ragioni possono essere molteplici e riguardare tanto la valutazione economica quanto la compatibilità industriale tra le due realtà. In operazioni di questa portata, la differenza tra un accordo firmato e uno abbandonato può stare in un dettaglio contrattuale o in una proiezione di ricavi rivista al ribasso.

Resta il fatto concreto: le trattative sono terminate senza esito e la startup non entrerà a far parte del perimetro dell’azienda che aveva avviato i colloqui. Un epilogo che nel mondo delle acquisizioni tecnologiche capita più spesso di quanto le cronache raccontino, semplicemente perché delle operazioni saltate si parla molto meno di quelle andate in porto.

Le grandi manovre nel settore dell’intelligenza artificiale continuano comunque a muoversi su ritmi serrati, con valutazioni che salgono rapidamente e attori disposti a mettere sul piatto somme importanti per assicurarsi competenze, tecnologie o squadre di sviluppo. In questo scenario, un passo indietro dopo la due diligence racconta anche di una certa disciplina nell’approccio alle acquisizioni, che non sempre caratterizza le fasi più euforiche di un mercato in espansione.