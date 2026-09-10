Android, il Photo Picker avvisa prima di inviare foto sensibili

Il selettore dei file multimediali di Android sta per ricevere un altro ritocco, e stavolta non riguarda l’estetica o la comodità d’uso ma la sicurezza di quello che si sceglie di condividere. Dentro il codice dell’ultima beta è spuntato un riferimento che collega il Photo Picker al sistema degli Avvisi per contenuti sensibili, quello già noto a chi usa Google Messaggi. Tradotto: prima di inviare una foto, il sistema potrebbe avvisare che c’è qualcosa di potenzialmente delicato.

Il contesto aiuta a capire la direzione. Un paio di settimane fa Google aveva già ampliato il selettore dei file multimediali permettendo di includere i dati di geolocalizzazione delle immagini, con Snapseed che è stata la prima app a raccogliere l’invito e a supportare la novità. Sul tavolo c’è anche un editor integrato, ancora in lavorazione. Insomma, quello che per anni è stato un semplice pannello per pescare foto dalla galleria si sta trasformando in uno strumento con parecchie funzioni sotto il cofano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La stringa nascosta nella Beta 4 di Android 17 QPR2

La scoperta arriva dall’analisi del codice sorgente della Beta 4 di Android 17 QPR2, la stessa build che ha portato un nuovo kernel per i Pixel, alcune ottimizzazioni minori e qualche indizio sulla possibile espansione dell’Assistenza Proattiva. Frugando tra le righe, l’insider AssembleDebug ha individuato una stringa piuttosto esplicita che abilita l’uso dell’integrazione di SafetyCore nel Photo Picker.

Android System SafetyCore è quel servizio di sistema che si occupa proprio del filtraggio dei contenuti sensibili, oggi impiegato all’interno dell’app di messaggistica di Google per segnalare immagini con nudità e offuscarle prima che vengano visualizzate. Portarlo dentro al selettore significa spostare il controllo un passo più indietro, cioè al momento in cui si sceglie il file, non quando arriva sullo schermo di chi lo riceve. Un cambio di prospettiva piccolo ma con conseguenze pratiche.

Cosa cambia davvero per chi usa lo smartphone

L’obiettivo dichiarato è proteggere gli utenti dall’invio accidentale di immagini e video indesiderati. Capita più spesso di quanto si pensi: si scorre velocemente la galleria, si tocca la miniatura sbagliata, si preme invia e il danno è fatto. Un avviso a metà strada, con la possibilità di fermarsi un attimo e confermare, eviterebbe parecchie situazioni imbarazzanti. C’è però un buco evidente in questo ragionamento, ammesso che a Mountain View non ci abbiano già pensato. Il Photo Picker non è l’unica strada per allegare qualcosa a una conversazione. Chi vuole aggirare il controllo può semplicemente selezionare la foto o il video come file generico, saltando del tutto il selettore e quindi anche il filtro. Il meccanismo, così com’è descritto, copre un percorso ma ne lascia scoperto un altro.

Al netto di questo limite, la logica dell’integrazione nativa ha un senso preciso. Se il controllo vive dentro il sistema operativo, gli sviluppatori di app di terze parti non devono costruirsi una soluzione proprietaria da zero. Possono appoggiarsi a un meccanismo già collaudato, disponibile su Android e mantenuto da Google, risparmiando tempo e riducendo il rischio di implementazioni fatte male. È lo stesso principio che ha spinto negli anni a centralizzare permessi, notifiche e gestione dei file.

Per adesso si tratta di codice in fase di sviluppo, senza alcuna conferma su quando la funzione diventerà effettivamente utilizzabile. Il selettore dei file multimediali continua comunque ad accumulare novità in cantiere, tra editor integrato, gestione dei metadati di posizione e ora questo strato di protezione ereditato da SafetyCore.