Android Automotive e Android Auto: ecco in cosa sono diversi

Confondere Android Automotive e Android Auto è più facile di quanto sembri, e non serve essere distratti per cascarci. I nomi si somigliano quasi al punto da sovrapporsi, le schermate che compaiono sul display dell’auto sembrano cugine strette e persino le funzioni disponibili, a un primo sguardo, viaggiano su binari simili. Eppure dietro a questa somiglianza di facciata si nascondono due approcci del tutto diversi, con filosofie di partenza che non hanno quasi nulla in comune. La differenza sostanziale riguarda dove gira davvero il software e da cosa dipende il funzionamento dell’intero sistema di infotainment.

Il punto di partenza è semplice. In un caso il cervello dell’operazione si trova a bordo del veicolo, nell’altro sta comodamente in tasca al guidatore, dentro lo smartphone. Da questa scelta di fondo discende tutto il resto, comprese le possibilità di integrazione con l’auto e il comportamento del sistema quando il telefono resta a casa oppure si scarica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Android Automotive è un sistema operativo installato sull’auto

Android Automotive non è una semplice interfaccia da proiettare, ma un sistema operativo vero e proprio, installato direttamente sull’automobile e pronto ad avviarsi nel momento in cui il veicolo viene acceso. Nessun cavo da collegare, nessun accoppiamento wireless da configurare, nessuna dipendenza da un dispositivo esterno. Le applicazioni e i servizi partono in autonomia, sfruttando l’hardware della vettura.

Essendo disponibile anche in versione open source, il sistema può essere adattato dai costruttori e integrarsi in profondità con le funzioni del mezzo. Qui sta la parte interessante, perché il discorso va ben oltre la riproduzione dei contenuti multimediali. A seconda di come il produttore decide di implementarlo, Android Automotive può essere collegato al climatizzatore, alle informazioni sul veicolo e ad altri indicatori di bordo. Non un accessorio appoggiato sopra all’auto, insomma, ma un componente che ne fa parte a tutti gli effetti.

Android Auto lavora attraverso lo smartphone

Il funzionamento di Android Auto segue una logica opposta. Il telefono resta la piattaforma di elaborazione, ovvero il posto in cui le app girano davvero, mentre sul display della vettura arriva un’interfaccia riprogettata e ottimizzata per la guida. Il sistema di bordo, in questo scenario, fa soprattutto da schermo e da punto di controllo, con comandi pensati per essere usati senza distrarsi troppo dalla strada.

Questa impostazione ha una conseguenza diretta e piuttosto evidente. Senza smartphone collegato, l’esperienza non parte. Le mappe, la musica, la messaggistica e tutto quello che viene proiettato sul cruscotto dipendono dal dispositivo mobile, dalla sua connessione dati e dalle app installate al suo interno. Chi cambia telefono si porta dietro il proprio ambiente digitale, che ritrova identico anche salendo su un’altra vettura compatibile.

Perché la distinzione conta quando si sceglie un’auto

Capire questa differenza aiuta a leggere meglio le schede tecniche dei veicoli in vendita. Trovare Android Auto significa avere un sistema di proiezione che valorizza il telefono già in uso, mentre trovare Android Automotive significa acquistare un’auto con un sistema operativo residente, capace di dialogare con le funzioni del mezzo e di lavorare anche quando il cellulare non è nei paraggi.

Il grado di integrazione, va detto, non è mai identico da un modello all’altro. Dipende dalle scelte del costruttore, che decide quali elementi del veicolo collegare al software e quanto spingersi in là con la personalizzazione dell’interfaccia. La natura aperta della piattaforma lascia parecchio margine di manovra, e questo spiega perché due automobili con lo stesso sistema a bordo possano offrire esperienze piuttosto diverse tra loro.