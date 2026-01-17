Android Auto continua a essere uno degli snodi più delicati dell’ecosistema Android, soprattutto quando si parla di stabilità e affidabilità alla guida. Nelle ultime settimane, diversi utenti hanno segnalato un bug piuttosto fastidioso che compromette una delle funzioni più basilari della piattaforma: la risposta ai messaggi. Il problema non è nuovo e, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe presente già dalla parte finale di dicembre, senza che al momento sia arrivata una soluzione definitiva.

Il problema riguarda la risposta ai messaggi

La versione stabile più recente di Android Auto è la 15.9, distribuita durante il periodo natalizio del 2025. Proprio questa release sembra essere all’origine delle segnalazioni. In particolare, alcuni utenti hanno riscontrato l’impossibilità di rispondere ai messaggi ricevuti direttamente dall’interfaccia dell’auto. Toccando il pulsante “Rispondi” sulla notifica di un messaggio, il sistema restituisce un errore piuttosto chiaro quanto frustrante:

“Per farlo, dovrai chiedere l’autorizzazione all’amministratore di Google Workspace”.

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Chi è colpito dal bug

Il comportamento anomalo non sembra interessare tutti. Le segnalazioni indicano che il bug colpisce esclusivamente gli utenti che utilizzano Android Auto con un account Google Workspace, tipicamente associato a contesti lavorativi o aziendali.

Chi utilizza un account Google standard con indirizzo Gmail non sembrerebbe riscontrare alcuna anomalia, suggerendo quindi una gestione errata dei permessi o delle policy legate agli account Workspace.

Un problema probabilmente lato server

Analizzando le discussioni nei canali di supporto, emerge l’ipotesi che il bug non sia direttamente legato all’app Android Auto, ma a una modifica o a un malfunzionamento lato server nella gestione degli account Workspace. Il fatto che il problema sia comparso senza cambiamenti evidenti per tutti gli utenti e che colpisca solo una specifica tipologia di account rafforza questa tesi. Le segnalazioni sono aumentate in modo significativo proprio dopo il rollout della versione 15.9.

Google è a conoscenza del problema

Google avrebbe già riconosciuto ufficialmente il bug, ma al momento non è stata comunicata una tempistica per la risoluzione. Non è chiaro se la correzione arriverà tramite un aggiornamento dell’app o attraverso un intervento server-side. La speranza è che la situazione venga sistemata con l’arrivo sul canale stabile della versione 16 di Android Auto, attesa nel corso di gennaio, anche se al momento non ci sono conferme in tal senso.