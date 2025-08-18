Android Auto ottiene funzioni AI per ridurre le distrazioni al volante

Sempre meno distrazioni al volante grazie agli ultimi aggiornamenti per Android Auto che migliorano l’esperienza dei conducenti. Guidare e restare connessi non è mai stato così pericoloso come in questi ultimi anni, ma Android Auto ha deciso di semplificare la vita di chi sta alla guida. Le ultime novità puntano a ridurre le distrazioni, proteggendo l’attenzione in strada del conducente.

Una delle prime implementazioni riguarda il riconoscimento automatico delle app che possono essere utilizzate solo a veicolo fermo. In queste situazioni, una piccola icona “P” compare sull’icona dell’app, avvisando così che è meglio evitare quell’app finché non si parcheggia. Si tratta di un gesto minimo, ma che rende subito chiaro cosa è sicuro usare mentre si è in viaggio. Una soluzione pensata soprattutto per app di gioco o intrattenimento non essenziali soprattutto mentre si guida.

Android Auto si aggiorna con alcune novità basate sull’AI per garantire la sicurezza quotidiana

Google va anche oltre le icone. Grazie all’intelligenza artificiale, Android Auto ora riassume automaticamente i messaggi troppo lunghi, offrendo versioni brevi e facili da ascoltare. Se un messaggio supera le 40 parole, l’assistente vocale restituisce solo l’essenziale. Inoltre, suggerisce risposte rapide e azioni utili—come inviare il tempo di arrivo stimato o iniziare a navigare verso il luogo indicato—tutto con un solo tocco. È un modo per restare informati, ma con discrezione, evitando di perdere di vista la strada per poter fissare un messaggio piuttosto lungo sul cellulare.

E per chi preferisce la massima concentrazione, c’è un’opzione appena introdotta che permette di disattivare completamente le notifiche vocali di ogni tipo mentre si guida. Così la schermata resta silenziosa, senza pop-up o interruzioni indesiderate. Questi miglioramenti confermano la volontà di Google di trasformare Android Auto in un assistente di viaggio intelligente, capace di adattarsi alle esigenze reali di chi passa molto tempo al volante.