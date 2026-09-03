DJI ROMO 2 è ufficiale: unisce ricarica rapida e protezione dei dati

Nel settore della robotica domestica, la gestione dei dati personali diventa parte integrante dell’esperienza d’uso. È proprio su questo aspetto che DJI ROMO 2 introduce una delle sue caratteristiche più rilevanti: la modalità Local Data Mode, progettata per lasciare agli utenti un controllo diretto sulle informazioni condivise dal dispositivo. La funzione interrompe la connessione a Internet dell’app DJI Home, evitando la sincronizzazione involontaria di foto e video con server esterni. DJI prevede inoltre la possibilità di disattivare fotocamera e microfono direttamente dall’applicazione. A questa impostazione si aggiunge una gestione energetica pensata per ridurre i tempi di attesa. Il robot supporta infatti la ricarica rapida a 55 W e può raggiungere il 100% della batteria in circa 2,5 ore.

ROMO 2 mette la privacy al centro

La modalità Local Data Mode è stata sviluppata da DJI per offrire un livello ulteriore di controllo sui dati. Quando viene attivata, l’app DJI Home non mantiene la connessione a Internet, impedendo la sincronizzazione involontaria di contenuti come foto e video con server esterni. Le fotocamere e i microfoni del robot vengono utilizzati principalmente per il riconoscimento degli ostacoli, il loro evitamento e le funzioni legate all’assistente vocale intelligente. L’utente può comunque disattivare entrambi in qualsiasi momento dall’app. Anche la gestione delle informazioni personali rimane sotto il controllo dell’utente. I dati personali condivisi possono infatti essere eliminati quando necessario.

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DJI indica che la Local Data Mode dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2026. L’azienda sottolinea inoltre di sottoporre regolarmente i propri prodotti, dal 2017, a verifiche di sicurezza e certificazioni realizzate da organismi indipendenti. ROMO dispone di numerose certificazioni internazionali legate alla sicurezza informatica e alla privacy, secondo quanto comunicato da DJI.

Ricarica da 55 W e nuovo design

Sul fronte operativo, DJI ROMO 2 può raggiungere una carica completa in 2,5 ore grazie al supporto alla ricarica da 55 W. Il robot può quindi recuperare rapidamente energia quando torna alla stazione base per il lavaggio dei panni. Anche l’estetica è parte del progetto. Il corpo semitraslucido lascia intravedere la struttura interna del robot, mostrando i componenti disposti ordinatamente e trasformando il dispositivo in un elemento pensato per essere esposto nell’ambiente domestico. La disponibilità è prevista a partire da settembre attraverso store.dji.com e i rivenditori autorizzati.

Il DJI ROMO Combo Clean More parte da 1.349 euro, mentre il DJI ROMO P2, nella versione con serbatoio d’acqua, viene proposto da 1.299 euro. Il DJI ROMO A2, anch’esso con serbatoio d’acqua, parte invece da 1.199 euro.