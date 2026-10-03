Android Auto blocca le chiamate sui Motorola Razr chiusi

Un fastidioso bug di Android Auto sta creando problemi a chi guida con uno smartphone pieghevole in tasca o sul supporto. Sembra infatti che le chiamate non partano quando il telefono rimane chiuso, nonostante questi modelli siano progettati proprio per gestire molte operazioni dallo schermo esterno. I modelli a conchiglia hanno costruito buona parte del loro fascino sulla possibilità di fare tante cose senza aprirli. Tra queste c’è anche la gestione delle telefonate, una funzione che in auto diventa praticamente indispensabile. Ed è proprio lì che qualcosa si è inceppato.

Il malfunzionamento colpisce i Motorola Razr

Le segnalazioni arrivano dai forum di Google e Motorola e puntano tutte nella stessa direzione, cioè i Motorola Razr collegati ad Android Auto. Il copione descritto dagli utenti è sempre lo stesso. Si prova ad avviare una telefonata con il dispositivo chiuso e il sistema risponde con un messaggio di errore che chiede di aprire lo smartphone. Basta sollevare la cerniera e la chiamata parte senza alcun intoppo, come se nulla fosse successo.

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A raccontare l’inconveniente sono diversi possessori della famiglia Razr, che almeno per ora risulta l’unica coinvolta. Nelle testimonianze compaiono sia Razr Ultra 2025 sia Razr Ultra 2026, quindi non si tratta di un difetto legato a una singola generazione. Il comportamento anomalo si manifesterebbe soltanto a telefono chiuso. Quando il pieghevole è aperto, invece, nessuno ha riportato difficoltà di alcun genere. Il problema è evidente soprattutto alla guida, dove l’idea di dover aprire il telefono per completare una chiamata va un po’ contro lo spirito stesso di Android Auto, pensato per ridurre al minimo le interazioni con lo smartphone mentre si è al volante.

La soluzione temporanea passava da Google Assistant

Gli utenti che si sono imbattuti nel difetto hanno trovato anche un modo per aggirarlo. Il trucco consisteva nel tornare a usare Google Assistant al posto di Gemini. Con il vecchio assistente attivo le chiamate a dispositivo chiuso tornavano a funzionare regolarmente. Un rimedio semplice, almeno sulla carta, che lasciava intuire come l’origine del problema potesse avere a che fare proprio con il nuovo assistente.

Il punto è che questa via d’uscita oggi non esiste più per molti. Google Assistant è stato infatti rimosso completamente da Android il 28 settembre, lasciando a Gemini il ruolo di assistente di riferimento sui dispositivi della piattaforma. Chi ha già effettuato il passaggio al nuovo sistema si ritrova così senza la possibilità di tornare indietro e senza l’unico espediente che consentiva di evitare il blocco delle telefonate.

Google e Motorola sono al corrente del problema

La scomparsa del vecchio assistente potrebbe avere effetti anche sulla diffusione del bug. Se prima una parte degli utenti riusciva a evitarlo restando su Google Assistant, adesso quella scappatoia è venuta meno e il numero di persone coinvolte rischia di crescere. Per chi possiede un Motorola Razr e lo usa abitualmente in auto con il telefono chiuso, l’unica alternativa concreta rimane aprire il dispositivo ogni volta che serve chiamare qualcuno.

Sia Google sia Motorola sono a conoscenza del malfunzionamento che riguarda Android Auto e i pieghevoli della serie Razr. Al momento, però, nessuna delle due aziende ha comunicato quando arriverà una correzione definitiva capace di riportare le chiamate a funzionare anche con lo schermo esterno.

Fonte: TecnoAndroid