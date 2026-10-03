App Dimensione 1.7.6: widget per Giga, minuti e SMS su iOS

L’operatore Dimensione ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento della propria app ufficiale, e questa volta le novità riguardano da vicino anche le SIM Dimensione Mobile. Tra le funzioni introdotte spicca un widget pensato per tenere sotto controllo le soglie di minuti, SMS e Giga. Lo accompagnano un sistema rivisto per l’acquisto di traffico extra e una sezione dedicata allo stato degli ordini.

Il rilascio è partito dal 28 settembre 2026. Per il momento riguarda soltanto l’Apple App Store, quindi i dispositivi iOS, dove l’applicazione sale alla versione 1.7.6. Chi usa uno smartphone Android dovrà pazientare ancora un po’.

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Cosa cambia con la versione 1.7.6 dell’app Dimensione

La nota di rilascio dell’app Dimensione elenca tre voci. La prima riguarda lo stato degli ordini: dall’applicazione ora si possono vedere quelli in lavorazione e seguirne l’avanzamento. La seconda è il nuovo widget per le SIM Dimensione, che promette un controllo semplice e immediato dei consumi. La terza interessa l’acquisto Giga, con un processo reso più semplice e intuitivo nel momento in cui si raggiunge la soglia.

In pratica il widget permette ai clienti Dimensione Mobile di monitorare le soglie di minuti, SMS e Giga previste dalla propria offerta. Anche la procedura per aggiungere traffico dati, una volta esaurita la quota inclusa nel piano, è stata snellita. È un dettaglio utile proprio quando serve connessione in fretta.

Sul fronte Android, invece, il Google Play Store riporta ancora come ultimo aggiornamento quello del 15 giugno 2026. In quell’occasione erano arrivati un sistema multiaccount, che consente di salvare più profili con email diverse e di passare dall’uno all’altro, e la possibilità di memorizzare e gestire i metodi di pagamento legati ai servizi ricorrenti. Erano state inoltre aggiornate e ottimizzate le impostazioni e le preferenze relative alle SIM. Non è escluso che la versione già disponibile su iOS approdi a breve anche sui dispositivi del robottino verde.

Chi può attivare oggi una SIM Dimensione Mobile

La commercializzazione delle SIM è cominciata il 19 dicembre 2025, con una prima fase riservata ai clienti già in possesso di una linea fissa Dimensione. All’inizio serviva un invito ricevuto via email o WhatsApp. Da inizio febbraio 2026 è diventato possibile fare richiesta direttamente dall’app o dall’area riservata sul sito dell’operatore.

Da inizio luglio 2026 la platea si è allargata anche a chi sottoscrive una nuova linea fissa Dimensione, che può chiedere la SIM nello stesso momento. Le nuove offerte legate a questa combinazione permettono inoltre di ottenere uno sconto sul canone mensile della connessione di casa. Per ora la SIM resta quindi in anteprima per i clienti di rete fissa, sia nuovi sia già attivi. Presto però sarà attivabile da tutti i nuovi clienti, anche senza linea fissa.

L’app ufficiale è scaricabile da fine dicembre 2025 sia dal Google Play Store sia dall’Apple App Store. Permette di gestire in un unico posto la linea fissa e le SIM mobili.

Dal punto di vista tecnico, Dimensione Mobile è un operatore virtuale (MVNO) di tipo ESP che si appoggia alla rete WINDTRE in 2G, 3G, 4G e 5G attraverso l’abilitatore OpNet. Sul 5G la velocità massima arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, senza alcuna limitazione rispetto a WINDTRE.

Fonte: TecnoAndroid