Gli abbonati a YouTube Premium possono finalmente cambiare l’icona dell’app di YouTube sul proprio telefono. La novità però ha un prezzo, nel senso più letterale del termine, perché la personalizzazione è riservata esclusivamente a chi paga l’abbonamento. Il rilascio sembra già partito per una parte degli utenti, con una selezione che al momento comprende tre alternative all’icona predefinita.

Non si tratta di un’idea nata dal nulla. Diverse applicazioni molto popolari, tra cui X, Telegram, Reddit e Instagram, permettono già da tempo di sostituire l’icona standard con qualcosa di diverso. Nella maggior parte dei casi questo piccolo vantaggio è legato a una formula a pagamento, quasi fosse un segno di riconoscimento per chi decide di sostenere economicamente il servizio. YouTube ora segue lo stesso schema e trasforma un dettaglio estetico in uno dei piccoli extra pensati per i propri abbonati.

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Tre nuove icone per gli abbonati di YouTube Premium

Che la piattaforma video stesse lavorando a una funzione del genere era emerso già il mese scorso. L’idea era chiara fin da subito, cioè dare agli iscritti a YouTube Premium la possibilità di modificare l’icona dell’applicazione, e adesso quella funzione sembra aver lasciato la fase dei lavori in corso per arrivare sugli smartphone di alcuni utenti.

A mostrarla per primo è stato un utente, Radu Oncescu, che ha pubblicato su X alcuni screenshot dell’impostazione dedicata. Dalle immagini si vede la schermata che consente di sostituire l’icona di default con una delle tre opzioni attualmente disponibili. Si tratta di varianti piuttosto diverse tra loro, ognuna con un carattere ben preciso.

La prima ha una finitura lucida dall’aspetto metallico, che ricorda da vicino un pulsante Play di YouTube in versione argento. La seconda punta su un effetto più artistico, con quelle che sembrano vere e proprie pennellate di vernice rossa. La terza invece gioca con un effetto pixel accompagnato da una sfumatura applicata sopra l’icona. Tre stili lontani tra loro, insomma, che offrono agli abbonati un minimo di libertà nel dare un tocco diverso alla schermata del telefono.

Sette icone testate, ma quattro mancano all’appello

C’è però un particolare che non passa inosservato. Durante la fase di sviluppo YouTube ha messo alla prova un totale di sette icone, mentre la distribuzione in corso ne include soltanto tre. Ne restano fuori quattro, che per il momento non compaiono nella selezione disponibile per gli abbonati.

La scelta attuale si limita quindi alla versione metallizzata, a quella con le pennellate rosse e a quella con l’effetto pixel e la sfumatura. Le altre quattro varianti testate dall’azienda non fanno parte di questo rilascio, che oltretutto non sembra ancora aver raggiunto tutti gli iscritti al servizio a pagamento ma soltanto una parte di loro.

Per chi ha già attivato l’abbonamento, l’opzione si trova all’interno delle impostazioni dell’app, nella stessa schermata mostrata dagli screenshot condivisi su X. Chi invece utilizza la versione gratuita della piattaforma continuerà a vedere l’icona predefinita, visto che la possibilità di cambiarla rientra tra i vantaggi riservati a YouTube Premium, al pari di quanto già succede su X, Telegram, Reddit e Instagram per gli utenti paganti.

Fonte: TecnoAndroid