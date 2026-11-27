Il gruppo cinese BYD vuole una fabbrica in Francia ed è entrato in trattative esclusive per rilevare lo stabilimento di Hambach. La notizia, arrivata il 26 novembre 2026, ha diviso l’opinione pubblica francese nel giro di poche ore e ha subito riportato al centro una domanda semplice solo in apparenza. Per i francesi si tratta di una buona o di una cattiva notizia?

Il punto di partenza è la natura stessa del negoziato. Quando si parla di trattativa in esclusiva il tavolo è riservato a un solo interlocutore, quindi in questa fase BYD è l’unico soggetto in corsa per l’impianto. Non c’è ancora un accordo firmato ma la direzione appare piuttosto chiara, ed è proprio questo ad aver acceso il confronto in così poco tempo.

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Che l’annuncio abbia diviso il Paese non sorprende più di tanto. L’arrivo di un colosso dell’auto elettrica cinese dentro uno stabilimento francese tocca nervi scoperti, perché mette insieme industria, lavoro e concorrenza in un settore che in Europa vive una fase delicata. C’è chi guarda alla mossa di BYD come a un segnale di vitalità per un sito produttivo che cerca un nuovo proprietario. E c’è chi invece la legge con più cautela, proprio per la provenienza dell’acquirente.

La questione, in fondo, è tutta lì. Un costruttore cinese che produce sul suolo francese cambia la prospettiva rispetto a un marchio che si limita a importare vetture. Il dibattito sullo stabilimento di Hambach si è così trasformato rapidamente in qualcosa di più ampio, una discussione su che tipo di presenza industriale la Francia sia disposta ad accogliere.

La nuova offensiva doganale europea sugli ibridi

Le trattative non arrivano in un momento qualunque. Sul fronte comunitario si muove infatti una nuova offensiva doganale europea che prende di mira gli ibridi cinesi, un tassello che rende ancora più interessante la tempistica dell’operazione. L’Europa continua dunque a stringere le maglie sulle vetture prodotte in Cina e stavolta lo sguardo si allarga oltre le sole elettriche, coinvolgendo anche le motorizzazioni ibride.

Il legame tra le due notizie viene quasi naturale. Da una parte un gruppo cinese che punta a mettere radici in Francia con un proprio impianto, dall’altra Bruxelles che rafforza le barriere commerciali sulle auto importate dalla Cina. Due vicende distinte che però, lette insieme, raccontano bene il clima in cui si muove oggi il mercato europeo dell’automobile.

Una ricarica a 0,09 €/kWh per le feste

Accanto ai grandi temi industriali e commerciali c’è spazio anche per una novità più vicina alla vita quotidiana di chi guida un’elettrica. È stata segnalata un’offerta di ricarica a 0,09 €/kWh pensata per il periodo delle feste, una tariffa promozionale che riguarda direttamente gli automobilisti alle prese con gli spostamenti di fine anno.

Il prezzo di 0,09 €/kWh si inserisce in un contesto in cui il costo dell’energia alle colonnine resta uno degli argomenti più sentiti da chi ha scelto la trazione elettrica. L’iniziativa è legata espressamente al periodo festivo e propone una ricarica a 0,09 €/kWh, in coincidenza con i giorni in cui molti si mettono in viaggio.

Fonte: TecnoAndroid