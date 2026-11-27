WhatsApp ha appena annunciato il rilascio dei messaggi programmati, una funzione che secondo l’azienda rientra tra le più richieste in assoluto dagli utenti. L’idea è semplice e chiunque abbia dovuto ricordarsi di mandare un messaggio a un orario preciso la riconoscerà subito. Si scrive il testo nel momento in cui viene in mente e si lascia che parta più tardi, all’ora stabilita, senza doverci pensare di nuovo.

La finestra temporale a disposizione è piuttosto ampia. Un messaggio può essere pianificato a partire da 10 minuti dopo la scrittura fino a un massimo di 14 giorni, e la novità vale sia nelle chat individuali sia nelle chat di gruppo. Non si tratta quindi di uno strumento pensato soltanto per le conversazioni a due ma di qualcosa che può tornare utile anche quando bisogna raggiungere più persone insieme, con lo stesso messaggio e allo stesso momento.

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Come si programma un messaggio su WhatsApp

La procedura scelta da WhatsApp è molto diretta e non richiede di passare da menu nascosti o impostazioni particolari. Basta tenere premuto il pulsante di invio e a quel punto compare la possibilità di indicare la data e l’ora in cui il messaggio deve arrivare. Tutto qui, praticamente. Un gesto che chi usa l’app ogni giorno impara in pochi secondi.

Dal lato di chi riceve non cambia nulla. Il messaggio programmato appare esattamente come qualsiasi altro, senza etichette o segnali che ne rivelino la pianificazione. Chi lo ha scritto invece ha a disposizione una vista con tutti i messaggi in coda, cioè quelli già preparati e in attesa di partire, e può cancellarli prima dell’invio nel caso cambi idea. Un dettaglio non da poco, perché permette di correggere il tiro senza dover inseguire un messaggio già recapitato.

La funzione non si limita al semplice testo. Anche i contenuti multimediali come foto e video possono essere programmati allo stesso modo, il che allarga parecchio le possibilità di utilizzo.

C’è poi un aspetto tecnico che merita attenzione. Il messaggio arriva all’orario scelto anche se lo smartphone di chi lo ha scritto è spento oppure ha la batteria completamente scarica. In più resta protetto dalla crittografia end to end, come tutti gli altri messaggi personali, e quindi nessun altro può leggerlo. Nemmeno WhatsApp stessa, come sottolinea l’azienda nel suo annuncio.

Quando arriva la funzione e cosa serve per usarla

La distribuzione non sarà immediata per tutti. WhatsApp spiega che la novità verrà resa disponibile a livello globale nel corso delle prossime settimane, per cui è possibile che alcuni account non la vedano subito. Chi non la trova ancora dovrebbe comunque riceverla a breve, man mano che il rilascio procede nei vari Paesi.

Per accedere ai messaggi programmati serve però un passaggio preliminare. Bisogna installare l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, pubblicato proprio il 25 novembre 2026 in concomitanza con l’annuncio. Senza la versione più recente dell’app la funzione non può comparire, quindi conviene controllare lo store e verificare di avere tutto in regola.

Quella dei messaggi programmati non è l’unica novità in arrivo sull’app di messaggistica. Nella stessa giornata è emerso che WhatsApp si prepara a introdurre anche gli adesivi con audio, una funzione che includerà pure la possibilità per gli utenti di crearne di propri.

Fonte: TecnoAndroid