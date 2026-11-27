Tra i titoli che il grande pubblico ha lasciato scivolare via senza troppo rumore c’è The Path, un thriller psicologico che vede protagonista Aaron Paul, la star di Breaking Bad. Si tratta di una serie drammatica costruita attorno a due temi delicatissimi come la fede e la radicalizzazione, capace di tenere alta la tensione dal primo all’ultimo episodio. Eppure la sua storia produttiva è stata tutt’altro che fortunata. Il progetto è stato infatti cancellato dopo tre stagioni e oggi, per giunta, non risulta disponibile in Italia. Un vero peccato, perché quella dell’attore è un’interpretazione che merita attenzione. Chi lo conosce soltanto per il ruolo che lo ha reso celebre troverà qui un volto diverso, alle prese con un racconto più intimo e inquieto, dove il conflitto si gioca soprattutto dentro la testa dei personaggi.

Da Jesse Pinkman a The Path

Per capire il peso di Aaron Paul in questa produzione bisogna fare un passo indietro. La sua fama è legata in modo indissolubile a Jesse Pinkman, il personaggio che ha interpretato nella serie cult Breaking Bad e che lo ha consacrato agli occhi del pubblico di tutto il mondo. Un ruolo diventato iconico, al punto che per molti spettatori il volto dell’attore coincide ancora oggi con quello del giovane complice di Walter White.

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C’è però un dettaglio curioso dietro questo successo. Inizialmente Vince Gilligan, il creatore della serie, era intenzionato a togliere di mezzo il personaggio. Jesse Pinkman non era destinato a durare e la sua uscita di scena era già nei piani. Le cose sono andate diversamente e proprio quella permanenza ha permesso all’interprete di costruirsi la reputazione che lo accompagna ancora adesso. Senza quel cambio di rotta, insomma, la sua carriera avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa. È anche per questo che la scelta di affidargli un ruolo da protagonista in una serie come The Path appare significativa. Dopo aver dato vita a uno dei personaggi più amati della televisione recente, l’attore si è messo alla prova con un materiale altrettanto impegnativo ma di tutt’altra natura.

Fede e radicalizzazione al centro del racconto

Il cuore della serie sta nei suoi temi. Parlare di fede e radicalizzazione significa entrare in un territorio scivoloso, dove il confine tra convinzione personale e manipolazione può farsi sottile. È proprio su questo equilibrio instabile che il racconto costruisce la sua forza, trasformando un dramma in un thriller psicologico teso e coerente dall’inizio alla fine. Il risultato è un’opera che punta più sulla tensione interiore che sull’azione, e che trova in Aaron Paul un interprete capace di reggere il peso di un ruolo così stratificato. Una prova che conferma come la star di Breaking Bad non sia rimasta prigioniera del personaggio che lo ha reso famoso.

Nonostante le qualità, il percorso della serie si è interrotto bruscamente. Dopo tre stagioni la produzione è stata cancellata, lasciando The Path tra quei titoli che non hanno avuto la visibilità che forse meritavano. A complicare ulteriormente le cose c’è la questione della distribuzione, visto che al momento la serie non è disponibile in Italia e per il pubblico italiano recuperarla resta quindi un’impresa.

Fonte: TecnoAndroid