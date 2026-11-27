Il nuovo sistema ibrido di Honda è pronto a prendere il posto dell’attuale e:HEV e debutterà su una gamma inedita attesa dal 2027, con la Honda Avancier nel ruolo di apripista. Un indizio si nasconde nel finale del video ufficiale dedicato al SUV, quando la telecamera allarga il campo e mostra altre vetture ancora coperte. Non sono arrivati dettagli ufficiali ma il messaggio è abbastanza chiaro: l’Avancier sarà solo il primo tassello.

Le novità più importanti però stanno sotto la carrozzeria. In un documento tecnico piuttosto dettagliato il costruttore giapponese ha presentato tre elementi chiave, cioè il nuovo ibrido, una piattaforma modulare per i segmenti C e D e una trazione integrale elettrica che rinuncia al classico albero di trasmissione. Gli obiettivi dichiarati parlano di un miglioramento dell’efficienza del 10% e di un taglio del 30% dei costi legati all’ibridazione. Servono però due precisazioni. Il primo dato prende come riferimento i modelli del 2018 mentre il secondo si confronta con le soluzioni del 2023. Non si tratta quindi di un 10% in più rispetto alla gamma ibrida attuale della Casa, anche se le scelte ingegneristiche restano decisamente interessanti.

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Un motore 2.0 nato esclusivamente per l’ibrido

Al centro del progetto c’è un quattro cilindri 2.0 benzina sviluppato per lavorare soltanto insieme alla componente elettrica. L’idea è mantenere una combustione stechiometrica, ovvero con il giusto rapporto tra aria e carburante, anche quando viene richiesta molta coppia. Nei motori tradizionali, per evitare la detonazione sotto carico, a volte bisogna arricchire la miscela con più benzina e i consumi ne risentono. Honda ha lavorato proprio su questo punto, cercando di rendere la combustione più rapida per ridurre il rischio di battito in testa. Per riuscirci il condotto di aspirazione è stato ristretto e ridisegnato con un profilo a rampa, simile a un trampolino da sci, che accelera il flusso d’aria e crea più turbolenza nel cilindro. Anche la sommità del pistone ha una forma nuova per conservare questo movimento della miscela. Si aggiunge poi un sistema di raffreddamento del condotto di scarico con un manicotto d’acqua in due elementi che agiscono su entrambi i lati. Secondo la Casa queste soluzioni alzano del 30% il limite di coppia raggiungibile in regime stechiometrico, abbassano del 30% i consumi nella zona ad alta coppia e allargano sempre del 30% l’area di massima efficienza del propulsore.

Pensare il motore solo per l’ibrido ha permesso di lavorare anche sul peso. Il blocco è più leggero di circa 900 grammi e il nuovo albero motore fa risparmiare altri 500 grammi. L’unità è stata inoltre progettata per adattarsi alle diverse qualità di carburante presenti sui mercati internazionali.

Componenti elettrici più compatti e una base condivisa

Profondamente rivista anche l’unità di trasmissione a due motori elettrici. Resta l’architettura ad assi paralleli già vista su Accord e CR-V ma molti componenti sono stati aggiornati. Il motore di trazione usa magneti che non richiedono terre rare pesanti e l’acciaio elettrico più sottile aiuta a limitare le perdite. Riprogettati pure i circuiti magnetici, così da impiegare meno magneti e contenere i costi di produzione. L’unità di controllo della potenza è più corta di 51 mm e pesa il 3% in meno, pur integrando l’inverter del nuovo motore elettrico posteriore. Il raffreddamento è stato semplificato unendo due circuiti separati in uno solo, con una valvola capace di fermare per un po’ il flusso del liquido per scaldare prima i componenti e ridurre gli attriti a freddo. Modificato infine il rapporto della trasmissione diretta, che ora consente di viaggiare a velocità più alte con vantaggi dichiarati su velocità massima, consumi e comfort.

La nuova architettura di medie dimensioni servirà berline e SUV dei segmenti C e D. È divisa in cinque moduli assemblati secondo tre dimensioni di riferimento, per semplificare la produzione e condividere più componenti. La batteria finirà sempre sotto il sedile posteriore e non più, come accade oggi su diversi modelli, nella zona del vano ruota. Honda ha anche unificato due configurazioni del pacco dimezzando il numero di pezzi, e lo spazio liberato nel pianale posteriore permette di tornare ad avere la ruota di scorta.

DualPower eAWD, la trazione integrale diventa elettrica

Tra le soluzioni più curiose spicca il sistema DualPower eAWD, che sostituisce la classica trazione integrale meccanica con una versione completamente elettrica. Al posto dell’albero che collega i due assi trova spazio un motore dedicato alle ruote posteriori, gestito in modo indipendente rispetto all’avantreno. Questa configurazione distribuisce la coppia più rapidamente in accelerazione, in frenata e in curva, e permette di recuperare energia anche dall’asse posteriore. Aggiornato pure il controllo della trazione, perché la gestione separata dei due assi consente di intervenire su quello che perde aderenza senza dover per forza togliere potenza all’altro.

Fonte: TecnoAndroid