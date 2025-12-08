Amazon: iPhone 16 vola in PROMO sotto l’albero di Natale

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L’iPhone 16 su Amazon

L’iPhone 16 si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e un guscio in alluminio aerospaziale resistente. La parte frontale utilizza Ceramic Shield di ultima generazione per una protezione superiore. Il nuovo chip A18 offre prestazioni scattanti e permette funzioni evolute per foto, video e gaming. Il Controllo fotocamera consente accesso immediato a zoom e profondità di campo con una rapidità sorprendente. L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus mostra dettagli nitidi anche nelle riprese macro. La fotocamera Fusion da 48MP garantisce immagini ad alta risoluzione pronte per ogni utilizzo. Il teleobiettivo 2x di qualità ottica permette un ingrandimento naturale e convincente.

Gli Stili fotografici di nuova generazione ampliano le possibilità espressive con modifiche reversibili in ogni momento. L’autonomia raggiunge fino a 22 ore di riproduzione video grazie alla sinergia tra batteria e chip. La ricarica tramite USB-C risulta pratica e immediata. La ricarica MagSafe offre un’alternativa wireless veloce e stabile. Il prezzo su Amazon attira subito l’attenzione grazie allo sconto del -23% e al valore finale di 679,00€. Una soluzione ideale per un dono natalizio ricercato e attuale che puoi ottenere cliccando qui!