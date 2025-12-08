Amazon da SOGNO con lo sconto sul Google Pixel 9a

Google Pixel 9a vuole essere la risposta dell’azienda di Mountain View a tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone che possa abbracciare la fascia intermedia della telefonia mobile, offrendo comunque accesso a specifiche tecniche di livello assoluto, e prestazioni eccellenti. Il suo prezzo finale di vendita corrente è sicuramente interessante e ancora più basso del normale listino, grazie alla promozione Amazon.

Lanciato direttamente sul mercato nel corso del 2025, lo smartphone presenta un peso di 185,9 grammi, con dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore. Il processore è il Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, sempre con GPU Mali-G715 MC7, ma anche 8GB di RAM e memoria interna che varia in relazione alla versione che l’utente sceglie di acquistare (non è comunque espandibile con microSD).

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Il display è relativamente piccolo, essendo comunque da 6,3 pollici, tecnologia P-OLED di ultima generazione che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, sempre con densità di 422 ppi, oltre a 120Hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass 3 (sono circa 16 milioni di colori). Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 48 megapixel e anche un ultragrandangolare da 13 megapixel, sempre con risoluzione di 8165 x 6124 pixel. Anteriormente, invece, è disponibile un sensore secondario da 13 megapixel, con apertura F2.2.

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Amazon da sogno con la promo sul Google Pixel 9a

Tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un Google Pixel 9a possono finalmente trovare soddisfazione nel mettere le mani sul modello di fascia media, con una spesa finale da sostenere corrispondente a soli 379 euro, contro i 549 euro previsti in origine di listino. L’ordine è da effettuare subito qui, tenendo presente che la garanzia di 24 mesi copre solo i difetti di fabbrica non i danni accidentali.