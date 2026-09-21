Amazon, “Aggiungi alla Consegna” unisce nuovi prodotti agli ordini già in arrivo

Capita di completare un ordine e accorgersi poco dopo di aver dimenticato qualcosa. Per i clienti Amazon Prime in Italia, ora c’è una nuova possibilità per evitare di gestire separatamente il secondo acquisto. Si chiama “Aggiungi alla Consegna” ed è la nuova funzionalità che permette di inserire prodotti idonei all’interno di una consegna Amazon già in programma, anche dopo aver completato l’ordine originale. Tutto ciò per rendere più flessibile l’acquisto, consentendo di aggiungere rapidamente altri articoli a una spedizione già in arrivo e di ricevere così più prodotti attraverso la stessa consegna.

Come funziona la nuova funzione di Amazon

I prodotti compatibili con “Aggiungi alla Consegna” sono riconoscibili grazie a un pulsante blu dedicato, che compare sia nelle pagine dei singoli prodotti sia nei risultati di ricerca. Quando una consegna già programmata permette ancora di aggiungere articoli, il cliente può completare l’acquisto in pochi passaggi e associare il prodotto alla spedizione che sta per arrivare.

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Una volta confermata l’operazione, l’articolo viene aggiunto automaticamente alla consegna esistente. La funzione riguarda un’ampia selezione di categorie, tra cui prodotti per la casa, articoli per animali domestici, elettronica, abbigliamento e libri. La disponibilità dell’opzione è legata alla possibilità di inserire ulteriori articoli in una consegna già prevista. Quando questa condizione è presente, il pulsante viene mostrato durante la navigazione su Amazon.

Anche gli ordini appena effettuati possono essere annullati

La nuova funzione permette inoltre di intervenire sull’acquisto nel caso in cui il cliente cambi idea subito dopo averlo effettuato. Per rimuovere l’articolo aggiunto è possibile utilizzare la funzione “Annulla ordine”. L’opzione risulta particolarmente legata alle consegne previste lo stesso giorno oppure per quello successivo. Quando un prodotto può essere inserito in una di queste spedizioni, Amazon mostra l’apposito pulsante durante la navigazione. Il funzionamento permette quindi di integrare un nuovo prodotto in una consegna che è già in programma, senza dover effettuare un ordine completamente separato per l’articolo che si era deciso di acquistare successivamente.

Disponibile per i clienti Prime in Italia

“Aggiungi alla Consegna” è ora disponibile per i clienti Prime in Italia. La funzionalità può essere utilizzata attraverso l’app Amazon Shopping e tramite Amazon.it da dispositivi mobili. Il servizio non è però ancora disponibile contemporaneamente per tutti gli utenti: Amazon ha spiegato che la funzione verrà progressivamente estesa a un numero sempre maggiore di clienti nelle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid