AliExpress sorprendente: Mini PC e smartphone 5G a prezzi da urlo

AliExpress continua a stupire con ribassi fino al 69% su tecnologia per casa, gaming e mobilità. Tagli netti su Mini PC, smartphone 5G dei migliori brand e accessori per auto che. Un’occasione concreta per chi vuole aggiungere questi dispositivi alla propria routine, ma che ha perso l’occasione del Black Friday, approfittando di prezzi comunque talmente bassi da far gola.

Mini PC SOYO con Intel N150, 12GB RAM e 512GB per Desktop Windows 11

Il SOYO spinge un processore Intel N150 Twin Lake abbinato a 12GB di RAM LPDDR5, eliminando ogni rallentamento anche con decine di tab aperti e software da ufficio in parallelo. L’SSD da 512GB garantisce avvii in pochi secondi e spazio per documenti, presentazioni, film e foto che puoi voler salvare dallo smartphone.

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Windows 11 Pro è già installato, quindi basta collegare monitor e tastiera per essere operativi. Le dimensioni ultra-compatte lo rendono invisibile sulla scrivania: si nasconde dietro lo schermo, liberando spazio e riportando ordine nell’ambiente di lavoro o studio.

Disponibile in offerta a 186,28€ con un risparmio del 69% rispetto ai 594,75€: Link all’acquisto.

Smartphone realme 14 5G con Schermo AMOLED 120Hz e Batteria Titan 6000mAh

Presentato come World Premiere 2025, il realme 14 5G monta un display AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz che rende ogni swipe e ogni video fluidi come olio. I colori sono eccenzzionali, i neri profondi, e la sensazione di scorrimento è quella degli smartphone top di gamma ad un quarto del prezzo.

La batteria Titan da 6000mAh spazza via l’ansia da ricarica quotidiana: resiste giorni interi anche con uso moderato. La fotocamera principale da 50MP integra stabilizzazione ottica, quindi scatti nitidi anche in movimento o con poca luce. Il 5G completa il pacchetto, garantendo velocità di connessioni di cui avete bisogno.

Disponibile in offerta a 170,72€ con un risparmio del 65% rispetto ai 486,38€: Link all’acquisto.

Dash Cam 70mai A800SE 4K con Controllo Vocale, GPS e WiFi 6

Registra in 4K UHD a 30FPS, catturando targhe e dettagli con una nitidezza che può fare la differenza in caso di incidente o controversia assicurativa. Il sistema ADAS integrato offre 5 modalità di avviso di sicurezza, trasformando la dash cam in un vero copilota al vostro fianco.

Il supercapacitor sostituisce le batterie tradizionali, eliminando il rischio di rigonfiamenti con il caldo o scariche con il freddo. Il GPS traccia ogni percorso e velocità, mentre il monitoraggio parcheggio 24/7 vigila anche a motore spento.

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Sedia Gaming T-Lovendo con Cuscini Lombare e Cervicale, Regolabile e Reclinabile fino a 150kg

Sedia da gaming di nuova generazione con schienale reclinabile fino a 180°. I cuscini lombare e cervicale seguono la curva naturale della colonna, prevenendo dolori e affaticamento anche dopo sessioni di 8-10 ore consecutive.

Il telaio in metallo supporta fino a 150kg, mentre i braccioli regolabili si adattano a qualsiasi corporatura. Il design racing aggiunge quel tocco di stile in più alla tua postazione da gaming.

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Coppia Joy-Con Colorati per Nintendo Switch 2 con Effetto Hall e Connessione Magnetica

Gli joystick con Effetto Hall cancellano definitivamente il drift, quel movimento involontario che ha afflitto generazioni di controller Nintendo. La precisione resta la stessa ma eliminando la frustrazione di dover sostituire i Joy-Con dopo pochi mesi di utilizzo intenso. La connessione magnetica garantisce aggancio rapido alla console.

Disponibile in offerta a 77,75€ con un risparmio del 69% rispetto ai 254,10€: Link all’acquisto.