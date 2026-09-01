Kena Mobile, 150 GB e 5G a 4,99 euro al mese con portabilità

Chi cerca una tariffa mobile con tanti Giga senza svenarsi trova nelle offerte Kena una delle strade più immediate, visto che si parte da 4,99 euro al mese con 5G incluso sulla rete TIM. Numeri che, messi in fila, spiegano bene perché l’operatore continui a muoversi parecchio sul fronte della portabilità. La logica è quella di sempre nel mercato dei virtuali, ovvero premiare chi arriva da un altro gestore, ma qui il ventaglio è abbastanza ampio da coprire quasi tutte le situazioni.

Le promozioni più interessanti sono riservate a chi passa da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati, oppure a chi chiede un numero nuovo di zecca. Non è però un discorso a senso unico, perché nel listino restano attive anche soluzioni pensate per chi arriva dai grandi operatori tradizionali. Tutto si attiva direttamente online, anche in versione eSIM, senza passaggi in negozio e senza attese particolari.

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Le offerte Kena Mobile disponibili adesso

Il pacchetto base è quello che attira più sguardi, con 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese. Salendo di poco, la soglia dei Giga cresce parecchio. Ecco il quadro completo delle promozioni pensate per i nuovi clienti che chiedono la portabilità o un nuovo numero.

150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese

300 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese

350 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese

450 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 euro al mese

300 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 11,99 euro al mese

200 GB, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese a 29,99 euro ogni 6 mesi

Qualche precisazione è d’obbligo, perché non tutte le tariffe sono aperte a chiunque. Alcune promo sono attivabili da clienti Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce, altre estendono la platea anche a chi richiede un numero completamente nuovo. C’è poi la fascia dedicata a chi arriva da TIM, Vodafone, Very Mobile e WINDTRE, che tradizionalmente paga qualcosa in più rispetto agli altri profili.

Cosa include ogni piano, dal 5G alla ricarica automatica

Al di là dei Giga e del prezzo, il pacchetto tecnico è identico per tutte le tariffe. La navigazione avviene in 5G fino a 250 Mbps appoggiandosi alla rete TIM, un dettaglio non da poco perché significa copertura ampia e velocità reali che, nella maggior parte delle città, bastano e avanzano per streaming, videochiamate e tethering occasionale. Nessun costo extra per attivare il 5G, cosa che invece con altri operatori virtuali capita ancora di dover verificare con attenzione.

Ogni piano prevede poi la Ricarica Automatica, il meccanismo che addebita il rinnovo su carta di credito o conto corrente evitando il fastidio del credito residuo insufficiente a fine mese. E c’è la possibilità di attivazione con eSIM, ormai standard su gran parte degli smartphone di fascia media e alta, che permette di completare tutta la procedura da casa e iniziare a usare la SIM Kena nel giro di poco.

La scelta, insomma, dipende più che altro dal proprio operatore di partenza. Chi arriva da Iliad o dai virtuali selezionati ha accesso alle condizioni migliori, chi proviene dai grandi nomi della telefonia si muove su una fascia leggermente diversa. Le offerte si attivano sul sito ufficiale di Kena Mobile, dove il configuratore mostra direttamente le tariffe compatibili con il numero da portare.