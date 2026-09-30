Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: esemplare unico in carbonio

Alfa Romeo ha presentato la 33 Stradale Perla Nera, un esemplare unico interamente vestito di fibra di carbonio a vista con finitura opaca, pensato per un collezionista che dei colori previsti dalla gamma non voleva proprio saperne. Il risultato è una supercar dall’aspetto cupo e deciso, nata da una disposizione molto particolare delle fibre studiata per ottenere un effetto simmetrico fuori dal comune. Forme e volumi raccontano l’eccellenza del Made in Italy senza bisogno di troppe parole.

Dietro questo lavoro c’è BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo centro che custodisce e valorizza l’eredità di Alfa Romeo e Maserati attraverso attività di restauro, certificazione e musealizzazione. Qui sono stati sviluppati su misura diversi componenti in carbonio, a cominciare dal sedile e dai poggiatesta ridisegnati, passando per il selettore Alfa che riporta le iniziali del proprietario. A completare il quadro arriva un set di valigie in Alcantara nera con badge numerato, un dettaglio che dice molto sul livello di personalizzazione raggiunto.

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La Perla Nera in mostra al Museo Alfa Romeo di Arese

Credits: TecnoAndroid

Fino al 18 ottobre la vettura resterà esposta al Museo Alfa Romeo di Arese, dove è facile immaginare un bel via vai di appassionati del Biscione. La supercar prende ispirazione dalla leggendaria 33 Stradale del 1967 e con il look total black diventa ancora più cattiva, con una personalità che non passa inosservata. Tra le appena 33 unità della serie limitatissima è l’unica a sfoggiare uno stile dark, e può contare su una lavorazione manuale che mette al centro la tipica forma a “V” sul cofano. Una trama a lisca di pesce torna poi come motivo grafico in vari punti della carrozzeria, dal frontale fino alla coda.

Il processo di realizzazione è avvenuto interamente a mano dentro lo stampo, con le fibre posizionate una per una per esaltare le linee della Perla Nera. Colpiscono subito i cerchi completamente neri e la totale assenza di loghi esterni, fatta eccezione per quelli della Casa milanese. L’abitacolo alza ulteriormente l’asticella grazie agli inserti in carbonio e al rivestimento integrale in Alcantara. Il poggiatesta è stato ripensato apposta per accogliere un elemento in carbonio con la scritta “Perla Nera”.

Sotto il cofano un V6 biturbo da oltre 630 CV

Credits: TecnoAndroid

A spingere la 33 Stradale c’è un V6 biturbo da 3.0 litri capace di superare i 630 CV, abbinato a un cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. I numeri parlano chiaro, con una velocità massima di 333 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Il telaio ad H in alluminio lavora insieme alla monoscocca in fibra di carbonio per assicurare agilità e rigidità, regalando un piacere di guida riservato davvero a pochissimi.

Si tratta del primo progetto firmato Bottega Alfa Romeo, e lascia intuire la direzione che i marchi premium di Stellantis intendono seguire, cioè un’innovazione che non rinnega la tradizione. Puntare su creazioni irripetibili per assecondare anche i desideri più fantasiosi dei clienti significa unire tecnica, mestiere artigiano e passione in un unico oggetto.

Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, ha spiegato che “ogni dettaglio di questa 33 Stradale è stato sviluppato insieme al proprietario, in un dialogo continuo che ha portato alla nascita di un esemplare completamente unico. Per noi, avere l’opportunità di realizzare progetti di questo livello è un privilegio straordinario, perché ci permette di esprimere al massimo la nostra capacità di creare auto davvero su misura. Perla Nera rappresenta perfettamente l’ambizione di Bottega: trasformare il desiderio del cliente in qualcosa di esclusivo e irripetibile. È anche la dimostrazione concreta di quanto BOTTEGAFUORISERIE sia oggi una realtà unica e distintiva all’interno del Gruppo Stellantis”.

Fonte: TecnoAndroid