Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: esemplare unico in carbonio

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Alfa Romeo ha presentato la 33 Stradale Perla Nera, un esemplare unico interamente vestito di fibra di carbonio a vista con finitura opaca, pensato per un collezionista che dei colori previsti dalla gamma non voleva proprio saperne. Il risultato è una supercar dall’aspetto cupo e deciso, nata da una disposizione molto particolare delle fibre studiata per ottenere un effetto simmetrico fuori dal comune. Forme e volumi raccontano l’eccellenza del Made in Italy senza bisogno di troppe parole.
Dietro questo lavoro c’è BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo centro che custodisce e valorizza l’eredità di Alfa Romeo e Maserati attraverso attività di restauro, certificazione e musealizzazione. Qui sono stati sviluppati su misura diversi componenti in carbonio, a cominciare dal sedile e dai poggiatesta ridisegnati, passando per il selettore Alfa che riporta le iniziali del proprietario. A completare il quadro arriva un set di valigie in Alcantara nera con badge numerato, un dettaglio che dice molto sul livello di personalizzazione raggiunto.
La Perla Nera in mostra al Museo Alfa Romeo di Arese
Credits: TecnoAndroid
Fino al 18 ottobre la vettura resterà esposta al Museo Alfa Romeo di Arese, dove è facile immaginare un bel via vai di appassionati del Biscione. La supercar prende ispirazione dalla leggendaria 33 Stradale del 1967 e con il look total black diventa ancora più cattiva, con una personalità che non passa inosservata. Tra le appena 33 unità della serie limitatissima è l’unica a sfoggiare uno stile dark, e può contare su una lavorazione manuale che mette al centro la tipica forma a “V” sul cofano. Una trama a lisca di pesce torna poi come motivo grafico in vari punti della carrozzeria, dal frontale fino alla coda.
Il processo di realizzazione è avvenuto interamente a mano dentro lo stampo, con le fibre posizionate una per una per esaltare le linee della Perla Nera. Colpiscono subito i cerchi completamente neri e la totale assenza di loghi esterni, fatta eccezione per quelli della Casa milanese. L’abitacolo alza ulteriormente l’asticella grazie agli inserti in carbonio e al rivestimento integrale in Alcantara. Il poggiatesta è stato ripensato apposta per accogliere un elemento in carbonio con la scritta “Perla Nera”.
Sotto il cofano un V6 biturbo da oltre 630 CV
Credits: TecnoAndroid
A spingere la 33 Stradale c’è un V6 biturbo da 3.0 litri capace di superare i 630 CV, abbinato a un cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. I numeri parlano chiaro, con una velocità massima di 333 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Il telaio ad H in alluminio lavora insieme alla monoscocca in fibra di carbonio per assicurare agilità e rigidità, regalando un piacere di guida riservato davvero a pochissimi.
Si tratta del primo progetto firmato Bottega Alfa Romeo, e lascia intuire la direzione che i marchi premium di Stellantis intendono seguire, cioè un’innovazione che non rinnega la tradizione. Puntare su creazioni irripetibili per assecondare anche i desideri più fantasiosi dei clienti significa unire tecnica, mestiere artigiano e passione in un unico oggetto.
Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, ha spiegato che “ogni dettaglio di questa 33 Stradale è stato sviluppato insieme al proprietario, in un dialogo continuo che ha portato alla nascita di un esemplare completamente unico. Per noi, avere l’opportunità di realizzare progetti di questo livello è un privilegio straordinario, perché ci permette di esprimere al massimo la nostra capacità di creare auto davvero su misura. Perla Nera rappresenta perfettamente l’ambizione di Bottega: trasformare il desiderio del cliente in qualcosa di esclusivo e irripetibile. È anche la dimostrazione concreta di quanto BOTTEGAFUORISERIE sia oggi una realtà unica e distintiva all’interno del Gruppo Stellantis”.
Fonte: TecnoAndroid