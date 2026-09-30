GPT 6.1 Sol quasi come Astra a un quinto del prezzo

OpenAI ha presentato GPT 6.1 Sol sul palco del DevDay, appena sette giorni dopo l’arrivo di GPT 6 Sol. Il nuovo modello conserva lo stesso prezzo del predecessore ma porta con sé punteggi che si avvicinano parecchio a quelli di Astra, il modello di fascia alta dell’azienda. In pratica si parla di un livello quasi identico a fronte di circa un quinto del costo, e già questo basta a spiegare perché l’annuncio abbia attirato così tanta attenzione.

Una settimana è un intervallo cortissimo, anche per un settore che corre veloce come quello dell’intelligenza artificiale. Di solito tra una versione e l’altra passano mesi. Qui invece OpenAI ha scelto di rilasciare un aggiornamento quasi a ridosso del lancio precedente, lasciando invariato il listino e alzando l’asticella delle prestazioni. Per chi sviluppa applicazioni e servizi basati sui modelli linguistici è un dettaglio tutt’altro che secondario.

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GPT 6.1 Sol, quasi come Astra ma a un prezzo molto più basso

Il confronto più interessante è quello interno alla famiglia di OpenAI. Astra resta il riferimento per le prestazioni massime, mentre GPT 6.1 Sol si propone come alternativa capace di avvicinarsi a quei risultati spendendo molto meno. Un rapporto di uno a cinque sul prezzo pesa, soprattutto quando i volumi di utilizzo crescono e ogni richiesta ha un costo che si somma alle altre.

Va detto che i benchmark raccontano solo una parte della storia. Sono test standardizzati, utili per mettere a confronto modelli diversi sulle stesse prove, ma non sempre rispecchiano l’uso reale di tutti i giorni. Resta il fatto che vedere un modello più economico sfiorare i numeri del fratello maggiore cambia le carte in tavola per molte aziende, che potrebbero trovare in Sol un compromesso più sostenibile rispetto al top di gamma.

Accanto ai punteggi c’è poi la novità della modalità Ultrafast, che secondo OpenAI raggiunge i 300 token al secondo. Per chi non mastica il gergo tecnico, i token sono i piccoli frammenti di testo che il modello elabora e genera. Più token al secondo significa risposte che compaiono sullo schermo in modo molto più rapido, un vantaggio evidente per chatbot, assistenti e strumenti che devono reagire quasi in tempo reale.

Il dato che conta arriva dai test di sicurezza

Dietro la corsa ai benchmark e alla velocità, però, il numero davvero significativo si nasconde altrove. È nei test di sicurezza che emerge il dato più rilevante legato a GPT 6.1 Sol, quello che merita più attenzione rispetto alle classifiche sulle prestazioni pure. Un aspetto che spesso finisce in secondo piano quando si parla di nuovi modelli, schiacciato dall’entusiasmo per i punteggi e i millisecondi guadagnati.

Le prove di sicurezza servono a capire come si comporta un modello davanti a richieste delicate o potenzialmente dannose, e quanto sia affidabile nelle situazioni in cui un errore può avere conseguenze concrete. Per un sistema destinato a essere integrato in prodotti usati da milioni di persone, questi controlli contano almeno quanto la capacità di risolvere problemi complessi o di rispondere in fretta.

Il quadro che esce dal DevDay è quindi quello di un aggiornamento arrivato a tempo di record, con un prezzo rimasto uguale a quello di GPT 6 Sol, prestazioni vicine ad Astra per un quinto della spesa e una modalità Ultrafast da 300 token al secondo. Ed è proprio nei test di sicurezza che OpenAI ha collocato il numero più importante di tutto il lancio di GPT 6.1 Sol.

Fonte: TecnoAndroid