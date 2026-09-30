AirPods, nuovo firmware beta 9B5042a per cinque modelli

Apple ha distribuito un nuovo firmware beta per AirPods che riguarda una parte consistente della sua gamma audio. L’aggiornamento, arrivato il 29 settembre 2026, è compatibile con AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4, AirPods 5 e AirPods Max 2, quindi con tutti i modelli più recenti tra auricolari e cuffie della casa di Cupertino. Il pacchetto porta il numero di build 9B5042a ed è già in fase di rilascio sia per gli sviluppatori registrati sia per chi partecipa al programma di beta pubblica.

Sul contenuto vero e proprio non ci sono informazioni. Apple infatti non pubblica note di rilascio per le versioni di prova destinate agli AirPods, per cui chi decide di installare questa build non ha modo di sapere in anticipo quali cambiamenti troverà. Non esiste un elenco di novità né una descrizione delle correzioni introdotte. Chi vuole capire cosa è cambiato deve affidarsi all’uso quotidiano e scoprire eventuali differenze direttamente sul campo, con tutte le incognite che una versione non definitiva porta con sé.

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Come attivare le beta sugli AirPods

Per accedere al nuovo firmware serve prima di tutto un dispositivo Apple aggiornato. Gli auricolari o le cuffie devono essere collegati a un iPhone, a un iPad o a un Mac con iOS 26, iPadOS 26 oppure macOS 26 o versioni successive. Solo in queste condizioni compare l’opzione dedicata alle versioni di prova, che si trova all’interno dell’interfaccia delle impostazioni degli AirPods.

La procedura è abbastanza semplice. Una volta individuata la voce relativa agli aggiornamenti beta, basta attivare l’interruttore per abilitare l’installazione del firmware sperimentale. Da quel momento gli AirPods compatibili sono pronti a ricevere le build di prova, compresa la 9B5042a appena resa disponibile. Si tratta di un passaggio pensato per chi vuole provare in anticipo il software che Apple sta preparando, sviluppatori in primis ma anche utenti curiosi iscritti al programma pubblico.

Vale la pena ricordare che il firmware beta non è una versione definitiva. Proprio per questo l’attivazione è facoltativa e passa da una scelta esplicita dell’utente, che deve intervenire manualmente sull’apposita opzione nelle impostazioni degli AirPods per ricevere questo tipo di aggiornamenti.

Come avviene l’installazione e quanto tempo serve

Dopo aver abilitato le beta, lo scaricamento del firmware avviene in modo abbastanza particolare rispetto a quanto succede con altri prodotti Apple. Gli AirPods vanno collegati a un dispositivo della Mela e contemporaneamente messi in carica. È questa combinazione a consentire il download e l’installazione della nuova versione, senza ulteriori passaggi da parte dell’utente.

Fonte: TecnoAndroid