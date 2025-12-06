Alexa+ trova scene di film con un comando vocale: ecco come

Nel panorama dei servizi digitali, l’attenzione si concentra sempre più sulle capacità degli assistenti vocali e sul modo in cui riescono a integrarsi nell’esperienza audiovisiva. In tale contesto Amazon sta introducendo una novità che, secondo l’azienda, potrebbe modificare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti di Prime Video tramite i dispositivi Fire TV. La funzione, in fase di distribuzione, è parte delle possibilità offerte da Alexa+, l’evoluzione dell’assistente vocale attesa anche in Italia dopo l’invio delle prime email d’invito alla beta. Il sistema permette di raggiungere una scena specifica di un film partendo da una semplice descrizione verbale. Non occorre indicare il titolo dell’opera: basta richiamare una battuta o un’azione riconoscibile, e l’assistente individua il punto esatto.

Alexa+ offre una nuova opzione per scovare scene dai film

La capacità di interpretare correttamente le richieste nasce dall’integrazione di più strumenti. La componente di visual understanding analizza il contenuto delle immagini. Mentre i sottotitoli consentono di associare le frasi pronunciate dall’utente ai dialoghi presenti nel film. Entrambi i livelli di informazione si combinano con i dati forniti da X-Ray, il servizio interno a Prime Video che offre dettagli su scene, attori e brani musicali. Il processo è supportato da Amazon Bedrock e da modelli linguistici avanzati, fra cui Amazon Nova e Anthropic Claude. Entrambi utilizzati per interpretare comandi formulati in linguaggio naturale.

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Secondo Amazon, l’assistente vocale è già in grado di riconoscere decine di migliaia di scene provenienti da migliaia di film presenti nel catalogo. L’azienda punta ora a un’estensione della copertura, aggiungendo ulteriori titoli e preparando l’introduzione della stessa funzione anche per le serie TV. L’obiettivo è ridurre il tempo necessario per recuperare un momento preciso all’interno di un contenuto audiovisivo. Resta da vedere come il pubblico accoglierà tale novità e in che misura potrà diventare una modalità d’uso ricorrente nel consumo quotidiano dei contenuti su Fire TV.