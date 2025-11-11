Amazon blocca le app pirata su Fire TV Stick anche in Italia e Spagna

Amazon ha annunciato l’estensione anche a Italia e Spagna del programma che blocca le app pirata sui dispositivi Fire TV Stick, già attivo da alcune settimane in Germania e Francia. Si tratta di un intervento mirato contro le applicazioni che consentono l’accesso a contenuti non autorizzati, anche se installate tramite sideloading da fonti esterne all’Appstore ufficiale.

L’azienda ha spiegato che l’obiettivo è duplice: tutelare i diritti dei creatori di contenuti e proteggere gli utenti da possibili rischi di sicurezza come malware e frodi. Il progetto nasce in collaborazione con la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una coalizione internazionale impegnata nel contrasto alla pirateria online.

Un portavoce di Amazon ha precisato che verranno bloccate solo le applicazioni che notoriamente rendono più semplice l’accesso a contenuti pirata. Non ci saranno cambiamenti in merito all’esperienza d’uso dei clienti. Gli utenti coinvolti riceveranno una notifica preventiva, così da poter rimuovere o sostituire le app interessate con alternative legittime.

Il sideloading resta, ma con regole più chiare

Amazon ha precisato che la nuova misura non limita il sideloading, la pratica che permette di installare manualmente app su Fire TV per scopi di test o sviluppo. La società sottolinea che la funzione continuerà a essere supportata da Fire OS, ma solo per utilizzi tecnici o autorizzati, non per la distribuzione di software illegale.

Per garantire un uso corretto, Amazon sfrutta un sistema di autenticazione per sviluppatori integrato nella piattaforma Vega, in grado di identificare le installazioni legittime. In questo modo, gli sviluppatori potranno continuare a utilizzare il sideloading senza restrizioni, mentre verranno bloccate le app riconosciute come strumenti di pirateria.

Una strategia condivisa con ACE

L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di cooperazione con l’industria dei media. Grazie al programma “trusted notifier” di ACE, Amazon potrà ricevere segnalazioni verificate su violazioni del copyright, migliorando la capacità di risposta e il controllo dei contenuti. L’Appstore, nel frattempo, continuerà a escludere qualunque applicazione che violi diritti di terzi, mentre Fire TV mostrerà avvisi sullo schermo quando vengono installate app da fonti non ufficiali.

Per la maggior parte degli utenti, non cambierà nulla: Fire TV continuerà a offrire accesso a un’ampia gamma di servizi di streaming legali, da quelli premium alle piattaforme gratuite. Amazon ribadisce che la propria missione è “offrire intrattenimento sicuro, non pirateria”, e che il blocco delle app illegali rappresenta un passo fondamentale per mantenere un ecosistema affidabile e conforme alle regole del mercato digitale.