Alan Rickman, il ricordo di Gary Oldman sul set di Harry Potter

Alan Rickman aveva un’abitudine che sul set di Harry Potter era diventata quasi un rito quotidiano: portare i bambini a visitare i decori di Hogwarts, accompagnarli tra le sale, presentarli agli altri attori. Non era un gesto occasionale, capitava praticamente ogni giorno, spesso durante la pausa pranzo. A raccontarlo è stato Gary Oldman, il Sirius Black della saga cinematografica, che ha reso omaggio al collega e amico sul palco del Festival Internazionale del Cinema di Toronto del 2026.

L’interprete di Severus Piton è morto nel 2016 a causa di un tumore al pancreas, appena un mese prima di compiere settant’anni. E il contrasto, a ripensarci, è quasi comico: il professore di Pozioni era il personaggio più burbero e antipatico dell’intera scuola di magia, mentre l’uomo che gli aveva dato un volto faceva esattamente il contrario. Li portava da scuola, li portava dall’ospedale, accompagnava amici e i propri figli. Il motivo, secondo il ricordo di Oldman, era semplice: sapeva quanto significasse per loro.

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Il grande animatore del set

Nelle parole di Oldman, Rickman era l’elemento che teneva viva l’atmosfera durante le riprese. Entusiasta, partecipe, coinvolto fino in fondo in quello che stava accadendo intorno a lui. Per lui far parte del mondo costruito da J.K. Rowling era qualcosa di straordinario, e quella fortuna voleva condividerla con chiunque potesse trarne gioia. Da qui l’idea di aprire le porte del set ai ragazzi, di far vedere dal vivo i corridoi, le aule, gli oggetti di scena che milioni di lettori immaginavano soltanto leggendo le pagine dei romanzi.

Non solo la comunità dei fan ricorda l’attore con affetto e una certa nostalgia. Anche i colleghi continuano a citarlo, a raccontarne gli aneddoti, a tenerne vivo il ricordo nelle occasioni pubbliche. L’omaggio di Toronto è arrivato proprio in questi giorni, mentre il festival è ancora in corso.

La nuova serie e il caso Paapa Essiedu

Il tema torna d’attualità in un momento particolare. Il 25 dicembre 2026 milioni di appassionati scopriranno come si presenta la nuova trasposizione dell’universo di Harry Potter, questa volta sotto forma di serie televisiva e con un cast completamente rinnovato. I sette libri della scrittrice britannica tornano sullo schermo, e i fan dovranno abituarsi all’idea che i personaggi amati avranno facce diverse da quelle a cui sono legati da anni. Nei ruoli principali ci sono Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout. Nei piani di Warner Bros. e dell’autrice c’è anche l’obiettivo di conquistare un pubblico nuovo, spettatori che non hanno vissuto l’ossessione delle generazioni precedenti.

Uno dei casting più discussi riguarda proprio il personaggio che fu di Rickman. Paapa Essiedu interpreterà Piton e la scelta ha generato polemiche perché l’attore è nero mentre nei libri il maestro di Pozioni viene descritto come un uomo dalla pelle pallida. Una discussione che, secondo diversi protagonisti della saga originale, non avrebbe mai dovuto nascere.

Jason Isaacs, il Lucius Malfoy dei film, è stato piuttosto diretto durante una convention dedicata ai fan nell’estate del 2025. Ha spiegato che vedere Essiedu nel ruolo farà capire come non si tratti di assomigliare a qualcuno, ma di emozionare ancora una volta partendo da un punto diverso. Lo ha definito uno dei migliori attori mai visti, aggiungendo di aver letto online commenti scortesi nei suoi confronti che in realtà sono razzisti. Ha detto che tutti gli attori della nuova serie sono incredibili e ha auspicato che i critici si mordano la lingua quando vedranno il risultato sullo schermo.

Probabilmente Alan Rickman avrebbe ragionato in modo simile. L’attore che per anni ha prestato lo sguardo severo al professore più temuto di Hogwarts era, nella vita reale, quello che apriva le porte del set a chiunque avesse voglia di entrare nel mondo di Harry Potter, accompagnando i ragazzi tra le scenografie e lasciando che li conoscessero anche gli altri membri del cast.

Fonte: TecnoAndroid