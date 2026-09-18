AI washing, come riconoscere le etichette gonfiate

Basta guardare un’etichetta su una lavatrice o la scheda tecnica di un software gestionale per capire quanto l’intelligenza artificiale sia diventata un argomento di vendita prima che una tecnologia. Il termine compare ovunque, dagli elettrodomestici agli applicativi da ufficio, e proprio da questa abbondanza nasce il fenomeno che viene chiamato AI washing, cioè lo scarto tra quello che un prodotto promette e quello che effettivamente fa. Perché il riferimento all’AI, nella maggior parte dei casi, non corrisponde a una funzione centrale, autonoma o dimostrabile.

La dinamica è nota a chi si occupa di comunicazione tecnologica. Una parola che evoca innovazione viene applicata a qualsiasi cosa, finché smette di significare qualcosa di preciso. È già successo con “smart”, con “digitale”, con “cloud”. Adesso il turno è arrivato per l’AI, che sulle confezioni funziona come un timbro di modernità più che come una descrizione tecnica.

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Quando l’automazione viene spacciata per intelligenza

Il punto delicato riguarda la differenza tra automazione e apprendimento automatico. Un ciclo preimpostato che regola la temperatura in base a un sensore è automazione, esiste da decenni e non ha bisogno di reti neurali per funzionare. Un sistema che analizza grandi quantità di dati, individua schemi ricorrenti e modifica il proprio comportamento nel tempo è un’altra cosa. Sull’etichetta, però, entrambi finiscono sotto la stessa sigla.

Questa sovrapposizione produce due effetti opposti e ugualmente fastidiosi. Da un lato gonfia le aspettative, perché chi compra si immagina capacità che il dispositivo non ha. Dall’altro svaluta i prodotti in cui l’intelligenza artificiale è davvero presente e fa la differenza, che si trovano a competere sullo stesso terreno di chi ha semplicemente rinominato una funzione già esistente. Il risultato è un mercato in cui la promessa conta più della prova.

C’è anche una questione di verificabilità. Nella comunicazione commerciale è raro trovare indicazioni su quali modelli vengano usati, su come vengano addestrati, su quali dati elaborino e con quali margini di errore. Senza queste informazioni, l’affermazione resta un’affermazione. E la distanza tra promessa e realtà, che è il cuore dell’AI washing, diventa impossibile da misurare dall’esterno.

Come si riconosce un’etichetta gonfiata

Il primo segnale è la genericità. Quando la descrizione parla di funzioni intelligenti senza spiegare cosa faccia il sistema, cosa cambi rispetto alla versione precedente e in che modo il risultato sia migliore, di solito c’è poco sotto. Il secondo segnale è l’assenza di limiti dichiarati. Ogni tecnologia basata su dati sbaglia, e chi lavora seriamente su questi strumenti tende a dirlo, indicando margini e condizioni d’uso.

Un terzo elemento riguarda la centralità della funzione. Un prodotto in cui l’AI è davvero il motore si comporta in modo diverso da uno in cui è un accessorio marginale aggiunto all’ultimo momento per giustificare una voce nel materiale promozionale. La domanda utile, quindi, non è se ci sia intelligenza artificiale dentro, ma cosa smetterebbe di funzionare se venisse rimossa.

Il fenomeno non riguarda soltanto il consumatore finale. Anche nelle forniture aziendali, dove le decisioni di acquisto passano da capitolati e valutazioni tecniche, l’etichetta AI viene usata come leva di posizionamento. Chi valuta si trova a confrontare soluzioni descritte con lo stesso vocabolario ma costruite su architetture molto diverse, e capire quale sia il contenuto reale richiede competenze che non sempre sono disponibili internamente.