Bonus Benzina Corbetta: fino a 100 euro per famiglia

Chi vive a Corbetta e ogni mattina mette in moto l’auto per andare al lavoro ha da poco un motivo in più per tenere d’occhio il sito del Comune, perché l’amministrazione ha istituito un Bonus Benzina che copre una parte delle spese di rifornimento, fino a 100 euro per nucleo familiare. Una misura straordinaria, decisa dalla giunta guidata dal sindaco Marco Ballarini, che nasce da un ragionamento piuttosto semplice: il pieno è diventato una voce fissa del bilancio domestico, pesante come una bolletta, e su quella voce si può fare poco in termini di risparmio.

Il prezzo esposto al distributore, del resto, non è più un numero che si guarda di sfuggita. Per molte famiglie è una spesa programmata, calcolata, a volte temuta. Al lavoro bisogna arrivare, i figli vanno accompagnati a scuola, la spesa va fatta. Da qui la scelta del Comune di Corbetta, nel Milanese, di intervenire con un aiuto diretto ai residenti invece di limitarsi a registrare i rincari.

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Come funziona il contributo fino a 100 euro

Il contributo straordinario approvato dalla giunta serve a coprire una parte delle spese sostenute per il carburante per autotrazione. La cifra massima è di 100 euro per ogni nucleo familiare, ma il nome scelto per la misura può trarre in inganno: non si parla soltanto di benzina. Nel perimetro rientrano anche il diesel e gli altri carburanti utilizzati per gli spostamenti quotidiani. In altre parole, l’attenzione è rivolta a chi usa l’automobile tutti i giorni, non al tipo di alimentazione che si trova sotto il cofano.

La scelta di concentrarsi proprio sul rifornimento non arriva per caso. Tra le spese familiari, quella del pieno è una delle più rigide, difficilissima da comprimere. E in un territorio come l’hinterland milanese, dove per tanti lavoratori l’auto resta l’unica alternativa concreta per raggiungere l’ufficio o il capannone, gestire gli orari dei figli o portare avanti gli impegni di casa, il margine di manovra è ancora più ridotto. Quando i prezzi salgono, chi guida ogni giorno non può semplicemente decidere di non fare benzina.

L’amministrazione comunale lo ha messo nero su bianco senza troppi giri di parole: prendere atto dei continui aumenti e delle difficoltà dei cittadini non è più sufficiente. Servono risposte rapide ed efficaci, capaci di tradursi in un aiuto tangibile per le famiglie. Il Bonus Benzina di Corbetta si muove esattamente su questo binario, con la consapevolezza che una misura locale non azzera il problema del caro carburante ma può alleggerirlo, almeno in parte.

Domanda e requisiti, tutto nell’Avviso Pubblico

Per il momento la delibera definisce la cornice generale dell’intervento. La parte operativa, quella che interessa davvero chi vuole presentare richiesta, arriverà nei prossimi giorni con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Comune. Sarà quel documento a contenere tutte le informazioni utili ai cittadini.

Nel dettaglio, il bando chiarirà quattro punti: i requisiti di accesso al contributo, i criteri con cui verranno assegnate le somme, le modalità di presentazione della domanda e la modulistica da compilare. Prima di quel passaggio non è possibile sapere con precisione chi potrà rientrare nella platea dei beneficiari e con quale importo, perché la misura potrebbe prevedere soglie o parametri specifici.

Il suggerimento per chi pensa di averne diritto è quindi di controllare con regolarità il portale comunale, così da non farsi sfuggire la finestra utile per inoltrare la richiesta. Le domande, una volta aperto il bando, andranno presentate seguendo alla lettera le indicazioni contenute nell’avviso, con la modulistica predisposta dall’ente. Cento euro su un rifornimento non cambiano la vita, ma su un territorio dove l’auto è uno strumento di lavoro quotidiano l’iniziativa mostra come anche un’amministrazione locale possa intervenire con risorse proprie su una spesa che di solito viene considerata materia nazionale.

Fonte: TecnoAndroid