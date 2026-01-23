Adobe Premiere e After Effects: arriva l’AI per l’editing video

Sta per arrivare una grande novità per quanto riguarda alcune piattaforme di editing video. L’intelligenza artificiale infatti è pronta a sbarcare in casa Adobe, che inoltre sul piano finanziario non se la sta passando nel migliore dei modi ultimamente.

Adobe accelera sull’IA per rafforzare la leadership

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Negli ultimi mesi il titolo Adobe ha attraversato una fase complessa, alimentando dubbi sulla tenuta di modelli storici come Photoshop nell’era dell’automazione avanzata. Il timore che l’IA possa sostituire intere fasi del lavoro creativo ha inciso sulla percezione del brand, spingendo l’azienda a chiarire una posizione precisa: l’IA non è un sostituto, ma uno strumento di supporto pensato per rendere i flussi di lavoro più rapidi ed efficienti.

È in questo contesto che arrivano le novità per Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects, aggiornamenti che vanno ben oltre il classico miglioramento incrementale.

Maschere intelligenti e IA locale in Premiere Pro

La funzione che Adobe porta in primo piano è Object Mask, ora basata su modelli di IA capaci di riconoscere e isolare soggetti con estrema precisione. Il concetto è semplice: un gesto minimo, come il passaggio del mouse, diventa un’indicazione visiva che l’algoritmo interpreta per generare una maschera accurata in pochi secondi. Il risultato è un notevole risparmio di tempo nelle operazioni di scontornamento, senza sacrificare la qualità.

Un aspetto centrale riguarda la gestione dei dati. Adobe sottolinea che Object Mask funziona interamente on-device, senza inviare contenuti su server esterni e senza utilizzare i dati degli utenti per l’addestramento dei modelli. Una scelta che punta a rassicurare sul fronte della privacy e dell’affidabilità.

Firefly, Stock e After Effects: un ecosistema più integrato

Le novità non si fermano qui. Le Lavagne Firefly di Adobe Firefly diventano un vero spazio creativo integrato, con la possibilità di trasferire asset direttamente nei progetti Premiere con un solo clic. Cresce anche l’integrazione con Adobe Stock, che mette a disposizione milioni di clip, incluse migliaia di risorse gratuite, mentre After Effects riceve nuovi strumenti evoluti per animazioni e compositing.

La direzione è chiara: Adobe sceglie di governare l’IA dall’interno, modellandola secondo le esigenze dei professionisti. Una strategia che potrebbe non placare del tutto le preoccupazioni dei mercati, ma che segna un passaggio decisivo nel modo in cui il software creativo si prepara al futuro.