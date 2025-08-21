NIO Firefly debutta in Europa

La casa automobilistica cinese NIO ha ufficialmente avviato le consegne europee della Firefly, la sua nuova compatta a zero emissioni. I primi clienti a ricevere l’auto sono in Norvegia e nei Paesi Bassi. Ovvero mercati tradizionalmente molto aperti nei confronti della mobilità elettrica. L’espansione però non si fermerà qui. Il marchio ha già confermato che in seguito la Firefly approderà anche in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Polonia e Romania. Resta invece ancora un’incognita l’arrivo sul mercato italiano, per il quale non sono state fornite tempistiche precise.

NIO Firefly: design, specifiche e prezzi

Il lancio europeo rappresenta un passaggio strategico per NIO. L’ azienda infatti con Firefly inaugura una sorta di “sotto-marchio” destinato a proporre auto elettriche più accessibili rispetto alla gamma principale. Un posizionamento che punta a rispondere alla domanda di city car e compatte elettriche, settore che ha già dimostrato grande potenziale con il successo di modelli come la nuova Renault 5. Per celebrare l’ingresso nel Vecchio Continente, il brand ha diffuso foto e brevi video delle prime consegne ai clienti.

La NIO Firefly misura 4m in lunghezza, 1,78 in larghezza e 1,55 in altezza, con un passo di 2,61m. Offre un bagagliaio da 404litri, a cui si aggiunge un piccolo frunk anteriore utile per riporre i cavi di ricarica. Gli interni presentano uno stile essenziale ma moderno, con quadro strumenti da 6” e un display centrale da 13,2” per l’intrattenimento. Sul piano tecnico, la vettura è equipaggiata con un motore elettrico da 105kW (143CV) e 200Nm di coppia. La velocità massima è di 150km/h. Invece lo scatto da 0 a 100km/h richiede 8,1sec. La batteria con celle LFP da 42,1kWh garantisce un’autonomia fino a 330km nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda i prezzi, la Firefly costa 29.900€ nei Paesi Bassi, mentre in Norvegia viene proposta a 279.900 corone, pari a circa 23.530€ al cambio. Una strategia di prezzo che punta a collocarla come alternativa concreta alle compatte elettriche europee. Un mix perfetto di design, efficienza e tecnologia.