DLSS Unlocked: la mod che porta il DLSS 5 su RTX 20, 30 e 40

Chi possiede una scheda RTX di generazione precedente e si è sentito dire che il proprio hardware non era all’altezza del DLSS 5 ora ha un’alternativa, ovviamente non ufficiale. Nelle ultime ore è arrivata la prima versione di DLSS Unlocked, una mod nata dentro la community che punta a portare il Neural Rendering della nuova generazione di upscaling e la Multi Frame Generation anche sulle GPU che, secondo NVIDIA, non possono gestirle. Parliamo delle serie RTX 20, 30 e 40, quelle rimaste fuori dalla lista dei dispositivi compatibili.

L’idea alla base del progetto è tutt’altro che complicata: prendere due strumenti già esistenti, entrambi sviluppati in modo indipendente nelle ultime settimane, e metterli insieme in un pacchetto solo. I due ingredienti sono OptiScalerDLSSNR e DLSS Enabler, finora utilizzabili separatamente e non proprio alla portata di chiunque. Riuniti sotto un’unica interfaccia, con un’installazione semplificata, diventano qualcosa di molto più gestibile anche per chi non ha voglia di passare ore a smanettare tra file e configurazioni.

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Come funziona l’installazione di DLSS Unlocked

La distribuzione avviene attraverso le pagine ufficiali su GitHub e su Nexus Mods, i due canali dove la community di modder si ritrova abitualmente. Una volta scaricato il pacchetto, l’operazione richiesta all’utente è essenzialmente una: indicare la cartella principale del gioco su cui si vuole intervenire. Da lì in poi ci pensa la mod, con un’interfaccia descritta come intuitiva e senza passaggi criptici.

Detto questo, non è una soluzione universale che funziona ovunque e con qualsiasi titolo. Ci sono paletti precisi. Il gioco deve girare su DirectX 12, prima condizione non negoziabile. Deve inoltre supportare già in modo nativo il DLSS e la frame generation, anche solo nella versione singola, quindi non basta un titolo qualsiasi che abbia un upscaling generico. In sostanza la mod non crea la compatibilità dal nulla, la estende dove esistono già le fondamenta giuste.

C’è poi un ultimo tassello, forse il più delicato: serve procurarsi separatamente una versione modificata delle librerie DLSS 5. Non arrivano insieme al pacchetto, vanno recuperate a parte, e questo rende chiaro il perimetro entro cui si muove tutta l’operazione. Ufficiosa, appunto, costruita da appassionati e mantenuta fuori dai canali NVIDIA.

Cosa cambia per chi ha una RTX 20, 30 o 40

Il punto centrale è la combinazione tra Neural Rendering e MFG su schede che, sulla carta, non sono state dichiarate compatibili. Lo sviluppatore della mod l’ha messa giù in modo diretto, spiegando pubblicamente che l’affermazione secondo cui certe GPU sarebbero troppo vecchie per gestire il DLSS 5 non corrisponde esattamente alla realtà, e che DLSS Unlocked serve proprio a dimostrarlo permettendo a ogni scheda RTX delle serie 20, 30 e 40 di far lavorare insieme le due tecnologie.

Chiaro che si tratti di una prima versione, con tutto ciò che comporta in termini di maturità del software. Non c’è alcun tipo di supporto ufficiale, nessuna garanzia, e la responsabilità dell’installazione ricade interamente su chi decide di provarla. Chi bazzica il mondo delle mod per PC conosce bene la dinamica: strumenti di questo tipo nascono spesso come risposta rapida a limitazioni imposte dall’alto, e crescono a colpi di aggiornamenti successivi man mano che la community individua bug e incompatibilità. Per il momento il pacchetto è disponibile e scaricabile, con i requisiti che restano quelli descritti: DirectX 12, supporto nativo a DLSS e frame generation nel titolo scelto, librerie DLSS 5 modificate da recuperare per conto proprio.