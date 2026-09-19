Maxton Hall, il doppiaggio visivo IA modifica le labbra

Il doppiaggio visivo ha appena trovato la sua vetrina più popolare: Maxton Hall esiste oggi in due versioni visive diverse, quella girata in tedesco e quella in cui le bocche degli attori seguono la traccia inglese. Sono già dodici gli episodi passati sotto questa lavorazione, sei per ciascuna stagione, e lo stesso trattamento accompagnerà il capitolo conclusivo. Prime Video mantiene interpreti vocali umani, ma interviene sulle immagini dopo aver registrato la nuova traccia audio. Il risultato è che il volto di Harriet Herbig-Matten pronuncia parole mai dette davanti alla macchina da presa, e lo stesso vale per Damian Hardung. Nel doppiaggio classico, adattatore e doppiatore lavorano dentro vincoli rigidi, cioè la durata della battuta e i movimenti già impressi nel filmato. Le linee guida pubbliche di Netflix lo descrivono come un equilibrio tra comprensione del personaggio e osservazione del suo comportamento fisico, labiale incluso. Una frase viene accorciata, spostata, a volte recitata con un ritmo poco naturale pur di entrare nello spazio lasciato dalla bocca dell’attore.

Quando il master cambia insieme alla lingua

Il visual dubbing ribalta quella gerarchia. Prima si completa la traccia nella nuova lingua, poi intervengono intelligenza artificiale, VFX e revisori per adattare i fotogrammi al suono. L’annuncio sulle prime due stagioni conferma questa sequenza, però non dice quale modello sia stato usato, chi sia il fornitore, quante inquadrature siano state elaborate e con quali criteri si approvi il lavoro finale. C’è anche un dettaglio poco comodo per chi vende questa tecnologia come svolta. Uno studio pubblicato nel 2023 su Transactions of the Association for Computational Linguistics ha analizzato 319,57 ore tratte da 54 titoli professionali, e ne è uscito che naturalezza vocale e qualità della traduzione contano più dei vincoli di lunghezza e della corrispondenza labiale. La tecnologia risolve un difetto visibile, d’accordo, ma l’efficacia complessiva resta appesa al lavoro umano sul testo e sulla voce.

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I contratti avevano già aperto la porta

UFA Fiction, produttrice tedesca della serie, fa parte della Produktionsallianz, che con ver.di e con il sindacato degli attori BFFS ha firmato un accordo dedicato all’IA generativa. Il testo considera parte della performance anche l’aspetto fisico, oltre a mimica, gesti, postura e voce, e chiama “alterazione digitale” ogni trasformazione di elementi visivi o acustici della recitazione. L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2025, è a tempo indeterminato con possibilità di disdetta dal 30 giugno 2026, e richiede in generale un consenso scritto per le modifiche sostanziali. Poi arriva la sezione 3.2.4, che fa eccezione proprio per gli adattamenti di labbra, volto, corpo o voce necessari al doppiaggio in un’altra lingua, eseguibili senza autorizzazione separata.

Anche il contratto SAG-AFTRA del 2023 si muove sulla stessa linea, proteggendo le repliche digitali ma escludendo dal consenso aggiuntivo gli interventi che servono a conformare i movimenti a una lingua straniera. Resta il fatto che nessuno sa quali autorizzazioni siano state raccolte per Maxton Hall, se gli attori abbiano visionato gli episodi modificati o se possano chiedere correzioni.

Da Fall a Watch the Skies, un confine già spostato

Nel 2022 Fall aveva mostrato quanto in fretta uno strumento nato per la localizzazione possa diventare editoriale. Lionsgate voleva un rating PG-13, gli interpreti registrarono battute ripulite e il sistema di Flawless ricostruì i movimenti facciali, sostituendo oltre 30 battute senza riportare nessuno sul set. Il regista Scott Mann ha spiegato che consensi e diritti erano stati predisposti in anticipo e discussi con il sindacato. Nel 2025 Watch the Skies, titolo internazionale di UFO Sweden, ha esteso il procedimento a un intero lungometraggio, con il cast svedese che ha rirecitato le proprie parti in inglese.

Amazon parla di “supervisione creativa”, formula che lascia scoperti i passaggi decisivi, cioè chi autorizza una bocca ricostruita e chi valuta la coerenza con la mimica originale. Sul fronte numeri, Flawless dichiara per i propri titoli 23 volte più minuti visti, nove volte più spettatori unici e un aumento del 260% nel completamento rispetto al solo doppiaggio audio, senza però indicare campione, titoli, periodo o gruppo di controllo. La terza stagione arriverà il 9 dicembre 2026 con il labiale inglese già integrato nella distribuzione mondiale, e saranno i crediti tecnici di quella versione a dire chi ha supervisionato gli interventi e quale studio li ha realizzati.

Fonte: TecnoAndroid