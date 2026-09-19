iPhone Duo, fotocamera sotto il display e pannello Samsung

Nuove indiscrezioni riportano l’attenzione su iPhone Duo, il pieghevole a cui Apple starebbe lavorando, e stavolta il punto caldo riguarda due elementi in particolare: il display e la fotocamera nascosta sotto il pannello. Due questioni che, messe insieme, raccontano parecchio di come la casa di Cupertino stia cercando di far quadrare il cerchio su un dispositivo che, per definizione, vive di equilibri delicati.

Il tema della fotocamera integrata sotto lo schermo non è nuovo nel settore, ma sul primo pieghevole Apple assume un peso diverso. L’idea di fondo è semplice da spiegare: nascondere il sensore frontale dietro una porzione di pannello, così da liberare la superficie da ritagli, fori o isole di qualsiasi tipo. Sulla carta è la soluzione più elegante possibile. Nella pratica, come sanno bene i produttori che ci hanno già provato, comporta qualche rinuncia.

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Il pannello Samsung e il nodo della trasparenza

Le informazioni emerse indicano Samsung come fornitore del pannello, un ruolo che l’azienda coreana ricopre ormai da anni per buona parte della gamma iPhone e che sui pieghevoli assume un valore ancora più strategico, visto il know how accumulato con i propri dispositivi a conchiglia e a libro. Realizzare un display che si pieghi migliaia di volte senza lasciare segni evidenti resta uno dei passaggi più complicati dell’intero progetto, e non sorprende che Apple si affidi a chi quel percorso lo ha già fatto.

Il punto è che la zona sopra la fotocamera deve essere sufficientemente trasparente da far passare la luce, ma allo stesso tempo abbastanza simile al resto dello schermo da non rendere visibile la differenza. È qui che nascono i compromessi: densità di pixel inferiore in quell’area, possibili variazioni nella resa cromatica, e una qualità degli scatti frontali che raramente regge il confronto con un sensore tradizionale esposto direttamente alla luce. Un equilibrio che non è mai stato semplice da trovare per nessuno.

Cosa significa tutto questo per iPhone Duo

Per un prodotto come iPhone Duo la posta in gioco è alta. Un pieghevole che si apre come un libro offre una superficie interna ampia, e qualsiasi interruzione grafica in mezzo allo schermo rischia di dare fastidio proprio nei momenti in cui quella diagonale generosa dovrebbe brillare, dalla lettura ai video fino al multitasking. Ecco perché la scelta della fotocamera sotto il display ha una sua logica precisa, al di là della semplice ricerca estetica.

Resta il fatto che Apple, storicamente, non ha mai amato introdurre tecnologie finché non le ha ritenute mature. Sul fronte dei sensori frontali il discorso si complica ulteriormente, perché il modulo anteriore degli iPhone non serve soltanto ai selfie ma gestisce anche il riconoscimento del volto, con tutto quello che comporta in termini di componenti da sistemare in uno spazio ridottissimo.

Le indiscrezioni sul pieghevole Apple continuano ad accumularsi da mesi, spesso con sfumature diverse a seconda della fonte, e questo capitolo dedicato a schermo e ottica frontale si inserisce in un quadro ancora in movimento. Quel che emerge con una certa costanza è l’impressione di un progetto in cui ogni scelta tecnica ne condiziona un’altra, dal tipo di pannello alla gestione dello spessore, dalla cerniera alla disposizione dei sensori.

Il fornitore coreano, intanto, resta il nome centrale di questa parte della storia, con un pannello Samsung chiamato a sostenere sia la piega sia la trasparenza selettiva necessaria alla fotocamera nascosta.

Fonte: TecnoAndroid