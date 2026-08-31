A cosa serve un’IA per minori?

ChatGPT for Teens è arrivato anche in Italia, e la prima cosa da chiarire è che non si tratta di un abbonamento da sottoscrivere né di un interruttore da cercare nelle impostazioni. OpenAI ha costruito una versione dell’assistente pensata per chi ha tra 13 e 17 anni, con protezioni più severe, strumenti dedicati allo studio e una serie di controlli che un genitore o un tutore può gestire collegando il proprio account a quello del ragazzo. L’attivazione avviene da sola: quando il sistema stabilisce che un account appartiene a un minorenne e lo considera idoneo, l’esperienza viene applicata automaticamente.

Il riconoscimento può basarsi sull’età dichiarata al momento della registrazione, su un’età verificata oppure sul sistema di previsione dell’età messo a punto da OpenAI. La distribuzione è partita il 18 agosto 2026 sugli account personali, sia gratuiti che a pagamento, ma procede a scaglioni: alcune funzioni potrebbero non comparire subito ovunque. Nell’Unione europea, in particolare, l’age prediction arriverà nelle settimane successive per allinearsi ai requisiti normativi.

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Cosa cambia davvero rispetto al ChatGPT normale

Nessuna versione depotenziata, va detto. Un adolescente può continuare a usare l’assistente per studiare, scrivere, programmare, approfondire un argomento o sviluppare un progetto. Quello che cambia sono le regole di comportamento del modello e l’aggiunta di meccanismi che provano a impedire che l’intelligenza artificiale diventi una macchina per ottenere risposte già confezionate. OpenAI insiste sul concetto di apprendimento attivo: domande intermedie, suggerimenti, verifiche della comprensione, percorsi guidati.

Il servizio resta comunque riservato a chi ha almeno 13 anni, e per la fascia tra 13 e 17 serve il consenso di un genitore o di un tutore. Sotto i 13 anni ChatGPT non dovrebbe essere usato direttamente, e in ambito scolastico l’interazione va mediata da un adulto. Non esiste un “account Teen” separato da creare: l’account resta quello ordinario e riceve l’esperienza dedicata quando il sistema ha elementi sufficienti per classificarlo.

L’unico passaggio davvero manuale riguarda il collegamento tra i due account. Dal proprio profilo, l’adulto entra in Impostazioni, poi Controlli parentali, quindi Aggiungi membro della famiglia, scegliendo se mandare l’invito via numero di telefono o via email. Il minorenne riceve un collegamento tramite email o SMS e in certi casi anche una notifica dentro ChatGPT. Gli account risultano associati solo dopo l’accettazione. Il percorso funziona anche al contrario: il ragazzo può andare in Impostazioni, Controlli parentali, Invita un genitore. Un adulto può collegare più adolescenti, mentre ogni profilo Teen può essere associato a un solo genitore alla volta.

Il genitore non legge le conversazioni

Su questo punto OpenAI è netta: collegare gli account non significa trasformare ChatGPT in uno strumento di sorveglianza. Nessun accesso alle chat, alla cronologia o all’attività in tempo reale. Il genitore può regolare le protezioni sui contenuti sensibili, l’uso delle conversazioni per l’addestramento dei modelli, la Memory, la modalità vocale, la generazione di immagini, l’accesso alla rete, il Cloud browser e le funzioni legate allo studio. Ma non esiste una console da cui leggere domande e risposte.

Il cuore dell’esperienza è Study Mode, la modalità Studio già presente anche per gli altri utenti. Invece di risolvere il problema al primo colpo, l’assistente prova ad accompagnare il ragionamento: chiede cosa sia già chiaro, individua il punto dove ci si è bloccati, offre un suggerimento e aspetta. Si richiama scrivendo @study nel campo del messaggio oppure cercando Study nel menu con il simbolo più, ed è disponibile anche su iOS e Android. Quando il sistema intuisce che l’utente sta cercando una scorciatoia per finire un compito, può proporre spontaneamente questo percorso.

Ci sono poi due funzioni temporali. Study Hours permette di stabilire fasce orarie in cui le nuove conversazioni partono automaticamente in modalità Studio, per esempio dalle 15:00 alle 18:00. Non si applica alle chat già aperte, ai GPT personalizzati o ai Projects, ed è disattivata di base. Quiet Hours, invece, blocca proprio l’accesso in determinati intervalli, tipicamente la notte. Si configura da Impostazioni, Controlli parentali, nome dell’adolescente, Quiet Hours.

Completano il quadro i quiz per verificare la comprensione, le flashcard generabili dentro Study Mode e le Learning Visualizations, rappresentazioni visive per concetti difficili da afferrare con il solo testo. La disponibilità dei singoli strumenti varia in base al Paese, alla piattaforma e alla fase di distribuzione.