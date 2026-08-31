Bitcoin oltre 69.000 euro: il rally regge o è solo uno squeeze?

Il ritorno di Bitcoin sopra quota EUR 68.711, circa 69.000 euro, ha rotto un equilibrio che durava da mesi e ha riportato attenzione su un mercato che sembrava essersi assopito nel range estivo. Il movimento non nasce da un improvviso entusiasmo diffuso, ma da uno short squeeze alimentato da liquidazioni record, cioè da una catena di posizioni ribassiste costrette a chiudere in fretta. Detto in parole semplici, chi scommetteva sul calo si è trovato con il conto alla rovescia in mano.

Meccanismi di questo tipo hanno una caratteristica precisa: producono strappi rapidi e molto visibili, perché ogni chiusura forzata genera acquisti automatici che spingono ancora più su il prezzo. È un effetto a valanga, tecnico più che fondamentale. E proprio qui sta il punto delicato del momento attuale, perché un rialzo costruito sulle liquidazioni non dice ancora quasi nulla sulla direzione dei prossimi mesi.

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Perché la domanda spot conta più dello strappo

La vera verifica riguarda la domanda reale, quella che passa dal mercato spot, cioè dagli acquisti veri e non dalla leva finanziaria. Quando il prezzo sale solo perché qualcuno è stato spazzato via dalle posizioni corte, il rialzo tende a essere fragile. Quando invece dietro c’è compratori che entrano e restano, la struttura del movimento cambia natura. Sono due situazioni che sul grafico possono sembrare identiche nelle prime ore e diventare molto diverse nelle settimane successive.

Un secondo termometro sono i flussi degli ETF, gli strumenti quotati che permettono di avere esposizione a Bitcoin senza acquistarlo direttamente. Il loro andamento offre un’indicazione abbastanza pulita su cosa stia facendo la platea più istituzionale, quella che ragiona su orizzonti diversi rispetto al trading a leva. Ingressi costanti raccontano una storia, uscite continue ne raccontano un’altra, e la differenza pesa sulla tenuta dei livelli appena conquistati.

Poi ci sono i livelli on-chain, ovvero i dati che arrivano direttamente dalla blockchain e che mostrano come si stanno muovendo i portafogli. Servono a capire dove si concentrano i prezzi medi di acquisto, quali fasce di detentori stanno vendendo e quali invece stanno accumulando. Non sono oracoli, ma aiutano a distinguere un rimbalzo tecnico da una fase di riposizionamento più solida.

Il peso del contesto macro su Bitcoin

Sullo sfondo resta il quadro macro, che negli ultimi anni ha condizionato le criptovalute molto più di quanto molti fossero disposti ad ammettere. Il dollaro e i Treasury, i titoli di Stato americani, continuano a essere due riferimenti che influenzano l’appetito per gli asset rischiosi. Un dollaro forte e rendimenti elevati tendono a togliere ossigeno, perché rendono più conveniente restare su strumenti considerati sicuri. Quando invece la pressione si allenta, il capitale si sposta con più facilità verso posizioni speculative.

È un intreccio che spiega bene perché Bitcoin, pur essendo nato con l’idea di muoversi al di fuori dei circuiti tradizionali, finisca per reagire agli stessi segnali che agitano azioni e obbligazioni. La rottura del range estiva ha comunque un valore tecnico non trascurabile, perché sposta l’asticella e cambia i riferimenti operativi per chi guarda il mercato con occhio grafico.

Nel breve periodo, quindi, il quadro è quello di un rialzo forte nell’impatto e ancora da confermare nella sostanza. Le liquidazioni hanno fatto il lavoro sporco, aprendo lo spazio verso l’alto. Il resto dipenderà da quanto capitale sceglierà di entrare davvero, senza la spinta artificiale della leva, e da come si comporteranno dollaro e rendimenti americani nelle prossime sedute. Il superamento degli EUR 68.711, poco meno di 69.000 euro, resta per ora un punto di passaggio più che un traguardo consolidato.